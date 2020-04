În acest context, medicul stomatolog Dragoș Slăvescu explică, într-o scrisoare deschisă adresată ministrului Sănătății, toate problemele din sitemul medical stomatologic generate de limitarea drastică a activității în acest domeniu.

Redăm integral scrisoarea medicului Dragoș Slăvescu

Scrisoare deschisă adresată ministrului Sănătății

Distinse domnule ministru Nelu Tataru , numele meu este Dragoș Slăvescu, medic primar Chirurgie Oro-Maxilo-Facială, Stomatologie , medic specialist Chirurgie Plastică și Microchirurgie Reconstructivă și Doctor în Medicină.

Sunt unul din medicii care s-au aflat în prima linie și s-au implicat activ în gestionarea tragediei de la Colectiv, participând inclusiv la consultările membrilor societății civile cu președintele Iohannis de la Palatul Cotroceni, din noiembrie 2015. Am reprezentat breasla sistemului medical care dorește schimbarea sistemului .

Am precizat și precizez ca poporul român are nevoie de Demnitate , Adevăr și Conștiinta și atunci când am subliniat problemele sistemului medical am spus că profesionalismul trebuie să primeze!!!

Vreau să vă prezint un Punct de vedere asupra situației actuale a sistemului medical de stomatologie aflat în BLOCAJ TOTAL.

După cum a grăit bunul Dumnezeu Iisus Hristos că “ Veți cunoaște Adevărul și Adevărul vă va face Slobozi! “, liberul arbitru mă determină să vă semnalez și să identific soluții pentru mine și pentru colegii mei de breaslă căutând o cale cât mai rapidă și mai sigură de a înlătura aceste blocaje si bâlbe, reușind astfel să venim în sprijinul pacienților noștri care au din ce în ce mai multe probleme de sănătate ce nu mai pot suporta amânare și asteaptă să demarăm cât mai urgent activitatea stomatologică.

Vreau să pornesc de la mesajul pascal al președintelui Colegiului Medicilor Stomatologi din România , Prof. Dr. Ecaterina Ionescu, în care ni se oferă 22. 000 de mulțumiri pentru că am înțeles de ce s-a suspendat activitatea cabinetelor de stomatologie și că am acceptat sacrificiile în lupta pentru limitarea răspândirii noului SARS-COV-2 .

Acum, după ce bunul Dumnezeu ne-a trimis Lumina Sfântă ce ne-a învăluit, cred că ”minunea care ne va schimba viața” de care vorbea dna. profesor se va putea realiza numai prin noi , deoarece conform proverbului românesc “ Dumnezeu îți dă , dar nu-ți bagă și-n traistă !”

După cum se cunoaște, ca urmare a Ordonanței Militare nr .2 / 21.03.2020, a fost stabilit un număr de 10 urgențe stomatologice care pot pune în pericol viața și necesită tratament imediat pentru oprirea sângerării și pentru a atenua durerea sau infecția (conform Anexei Deciziei Biroului Executiv Național nr. 13 /3BExN/2020 a Colegiului Medicilor Stomatologi din România , care citează American Dental Association ADA) . În același document se precizează și măsurile de prevenire stabilite de reglementările legale în vigoare, dar și cele suplimentare, indicându-se nebulizarea cabinetului după fiecare pacient tratat.

În data de 11.04.2020, Direcția de Sănătate Publică a Municipiului București prin coordonatorul regiunii București-Ilfov , colonelul Dr. Catalin Gabriel Smarandache, analizând solicitările înaintate de Colegiul Medicilor Stomatologi din România , a cerut sprijin pentru formularea unui Ordin precizator, prin care să se stabilească temeiul legal pentru funcționarea cabinetelor stomatologice de stat și private în vederea efectuării tratamentelor ce nu suportă amânare ,altele decât cele din structurile Unităților de Primiri Urgențe, atrăgând în același timp atenția că serviciile stomatologice din structurile UPU nu pot acoperi rezolvarea necesarului de urgente medicale stomatologice.

