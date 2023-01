Ministrul Petre Daea acuză Antena 3 că vrea să facă rating pe sforăitul lui: „Eu nu dorm nici noaptea, darămite ziua”

Ministrul Petre Daea a fost sunat de Antena 3, în timpul emisiunii Decisiv”, prezentată de Cătălina Porumbel, Gina Vacariu şi Mădălina Mihalache, ca să vorbească pe tema scumpirii produselor alimentare. În timp ce aștepta la telefon să intre în direct, s-au auzit sforăituri și un respirat greu.

Contactat sâmbătă de Libertatea, Petre Daea a susținut că el nu doarme „nici noaptea” și că Antena 3 „vrea să facă rating pe sforăitul lui”.

Contactat de Libertatea în dimineața zilei de 14 ianuarie, pentru ca acesta să își spună punctul de vedere, ministrul PSD al agriculturii, a declarat că cei de la Antena3 vor să „facă rating și pe somn”

„Ei vor să facă rating și pe somn. Și pe sforăit. Eu nu dorm nici noaptea, darămite ziua. Cum să adorm? Cine știe unde or fi dat ei telefon? Ei vor să facă rating pe sforăit? Să caute sforăitul atunci. Nu merită să comentez așa ceva. Este dincolo de imaginația mea”, a fost prima reacție a lui Petre Daea.

„Eu știu că m-au sunat și am răspuns la telefon. Habar nu am, nici nu îmi dau seama ce a fost acolo. Eram în mașină, veneam de la Neamț, eram în spate. În momentul în care m-au sunat la telefon, am răspuns și am intrat în direct. Pur și simplu. Cine știe pe cine or fi sunat ei? O fi sforăit vreunul de la ei, de acolo, din legătura lor, nici nu pot să îmi dau seama”, a declarat ministrul.

Petre Daea făcut de râs de colegii liberali

Cu săptămâni în urmă, Ministerul Agriculturii a primit acuzații că ar fi greșit formula de calcul folosită la repartizarea ajutoarelor financiare destinate fermierilor afectați de secetă. Agricultorii afectați, beneficiari ai ajutorului, și-au expus punctul de vedere în comisia pentru agricultură de la Camera Deputaților. Ministrul Petre Daea, pe care fermierii îl consideră principalul responsabil pentru eroare, a spus că nu a greșit nimic.

Fermierii și parlamentarii liberalii i-au reproșat lui Petre Daea și colaboratorilor săi de la Ministerul Agriculturii că au greșit schema de finanțare. În cazul culturilor afectate de secetă în proporție de 50%, ajutorul acordat nu este proporțional ci mai mic. Agricultorii nu primesc jumătate din suma alocată pentru despăgubiri, cum ar fi logic, ci 25%.

„Este clar că e o greșeală în calcul despăgubirilor pe care fermierii ar trebui să-l primească. Ministerul nu a știut să scrie o ordonanță care a apărut în Monitorul Oficial. Nici măcar directorii de direcții agricole nu înțeleg cum să completeze aceste formulare și cine trebuie să completeze declarația”, a declarat Emil Dumitru, deputat PNL.