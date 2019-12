Dezinformările ministrului Justiției Cătălin Predoiu pe tema Secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție, sunt demontate în cinci pași de asociațiile magistraților.

Este vorba de asociațiile magistraților care într-adevăr luptă pentru o Justiție curată și în slujba cetățeanului, nu la acele ONG-uri care se pun în slujba Sistemului, și care „plâng după cătușe și protocoale cu SRI”.

„Astfel, Asociatia Magistratilor din Romania (AMR), condusa de judecatoarea Andreea Ciuca, Asociatia Judecatorilor pentru Apararea Drepturilor Omului (AJADO), condusa de judecatoarea Florica Roman, si Asociatia Procurorilor din Romania (APR), condusa de procuroarea Elena Iordache, condamna declaratiile lui Catalin Predoiu facute duminica seara, 8 decembrie 2019, in cadrul unei emisiuni de la B1 Tv”, scrie Luju.

Cătălin Predoiu, ministrul Justiţiei a afirmat, duminică seară, că Secţia pentru Investigarea Infracţiunilor din Justiţie (SIIJ) a fost compromisă încă de la înfiinţare.

Cătălin Predoiu lansează nucleara în Justiţie. „A fost compromisă de la înfiinţare” „Această secţie a fost compromisă prin însuşi actul de înfiinţare. Textele de lege care o organizează au fost compromise din start, i-au stabilit o competenţă care, practic, paralizează activitatea ei. Nu funcţionează cu o astfel de competenţă alocată strict magistraţilor în care să se investigheze orice faptă comisă de magistraţi – corupţie sau necorupţie – de această secţie cu 15 procurori. Nu mai spun portiţa care s-a deschis şi prin care acum se pot tergiversa o serie de cauze prin simple plângeri împotriva magistraţilor, cauze care sunt în diverse locuri din ţară unde secţia nu poate să ajungă”, a afirmat Predoiu El a adăugat că statutul procurorului-şef al SIIJ este neclar. „Modul în care arhitectura ei e gândită este cumva străin de coerenţa piramidală a sistemului Ministerului Public – piramidal şi cu control ierarhic. Statutul acestui procuror-şef este neclar dacă este sau nu controlat de procurorul general”, a precizat ministrul Justiţiei.

Comunicatul AMR, AJADO si APR:

„Asociatia Magistratilor din Romania (AMR), Asociatia Judecatorilor pentru Apararea Drepturilor Omului (AJADO) si Asociatia Procurorilor din Romania (APR) isi exprima dezacordul fata de afirmatiile ministrului justitiei, facute in cadrul unei emisiuni de televiziune, ieri seara (8.12.2019), cu privire la Sectia pentru investigarea unor infractiuni din justitie (SIIJ).

Afirmatiile ministrului justitiei sunt contrazise de realitatea bazata pe lege si documente, astfel cum demonstram prin argumentele ce urmeaza:

1. Sustinerea ca Sectia pentru investigarea infractiunilor din justitie (SIIJ) ‘a fost compromisa prin insusi actul de infiintare’ releva, in primul rand, ignorarea, de catre ministrul justitiei, a Deciziei Curtii Constitutionale nr. 33/2018 prin care s-a statuat ca SIIJ ‘constituie o garantie legala a principiului independentei justitiei, sub aspectul componentei sale individuale, independenta judecatorului. Se asigura, pe aceasta cale, o protectie adecvata a magistratilor impotriva presiunilor exercitate asupra lor’.

2. Afirmatia ‘modul in care arhitectura ei – a SIIJ (n.n.) – a fost gandita este cumva straina de coerenta piramidala a sistemului Ministerului Public, cu control ierarhic’ este expres contrazisa de dispozitiile legale ce reglementeaza organizarea si functionarea SIIJ, a caror trecere cu vederea de catre ministrul justitiei este ingrijoratoare.

3. Afirmatia privind ‘portita prin care se pot tergiversa diverse cauze prin simple plangeri impotriva magistratilor’, ca semn ca SIIJ ‘din start a fost compromisa’ omite ca asemenea ‘simple plangeri’ au existat si exista, nefiind o noutate, nici in cazul procurorilor SIIJ, nici in cazul procurorilor DNA, nici in cazul instantelor sau parchetelor cu un numar mic de judecatori/procurori, in acestea din urma activitatea fiind aproape paralizata chiar si in lipsa plangerilor. Asteptam ca aceasta realitate, sesizata de noi si de colegii nostri, de multe ori, aproape cu disperare, sa il preocupe, cu precadere, pe ministrul justitiei.

4. Sustinerea ca SIIJ ‘a vizat si altceva, paralizarea acestui demers anticoruptie, sub forma pierderii acelui avant…’ este, in primul rand, o observatie cu titlu general, lipsita de temei.

5. Prezentarea concluziilor/recomandarilor Comisiei de la Venetia ca fiind strict in sensul desfiintarii SIIJ nu corespunde realitatii”.

