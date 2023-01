Ministrul Justiției asigură că nu știe nimic despre o posibilă achitare a soțului fostei șefe DIICOT: „A fost pur şi simplu o gafă de memorie”

Ministrul Cătălin Predoiu și-a asumat gafa într-un comunicat de presă, spunând că „eroarea comisă a fost fără intenție, de bună credință am crezut în adevărul celor afirmate, dar, regretabil, nu am verificat în prealabil informația pe care o aveam din surse neoficiale”. El a încercat să dreagă busuiocul cerând scuze scuze și invocând „surse neoficiale” care i-ar fi livrat această informație.

În cursul zilei de ieri, Cătălin Predoiu a făcut noi precizări despre dosarul soţului fostei şefe DIICOT Giorgiana Hosu, după ce afirmase că ştie din „surse neoficiale” că acesta a fost achitat într-un proces, ministrul declarând la emisiunea Insider Politic, de la Prima TV, că „a fost o eroare de judecată bazată pe o festă de memorie”.

„În primul rând, am văzut speculaţiile care s-au făcut, pe care aş vrea categoric să le resping. Nu a fost vorba de altceva decât de o festă de memorie pe care am avut-o. A fost convingerea mea că acel dosar s-a soluţionat. Eu nu m-am referit la viitor, cu intenţia de a influenţa în vreun fel instanţa, ci m-am referit la o informaţie care ţinea de trecut. Asta a fost convingerea mea din discuţii din afara cadrului statal, din afara cadrului oficial, de aceea am şi precizat că e vorba de surse neoficiale, medii juridice care n-au legătură cu oficialităţi ale statului. Efectiv a fost o eroare de judecată bazată pe o festă de memorie”, a declarat Cătălin Predoiu, reușind să eschiveze, până la finalul interviului, cea mai mare nelămurire a tuturor, și anume „sursele neoficiale” invocate de acesta.

„A fost pur şi simplu o gafă de memorie”

Cu privire la faptul că pe data 7 februarie acest domn, în cazul în care va fi achitat, toată lumea va considera că ministrul Justiției știa dinainte, Cătălin Predoiu a motivat că principiul său de bază este acela de a opri interacțiunea între minister, instanțe și parchete, asigurând că „a fost pur şi simplu o gafă de memorie”

„Fac apel la discuţia percepţie-realitate. Judecătorii ştiu foarte bine că sunt protejaţi de lege, judecă pe baza probelor, întotdeauna am avut această poziţie, nu cred că poate fi contestat acest lucru, nici pe baza declaraţiilor publice, nici pe baza discuţiilor pe care le-am avut la bilanţuri sau în şedinţele CSM.

Chiar mi-am făcut un principiu de bază, fundamental în activitatea mea: de a opri interacţiunea – dacă a fost vreodată în trecut – între minister şi instanţe şi parchete. Ministrul Justiţiei nu are nicio legătură cu ceea ce se întâmplă în dosare. Eu am aplicat acest principiu şi iau martor întreg sistemul judiciar, toţi cei care au interacţionat cu mine. Nu a existat niciodată nici cea mai mică nuanţă pe care să o fi făcut în legătură cu vreun dosar. A fost pur şi simplu o gafă de memorie”, a mai spus Predoiu.