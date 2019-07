„Facem o analiză completă pe fiecare sector al ministerului. Am solicitat o prioritizare în funcție de problemele care apar în fiecare județ.

Nu vreau să speri pe nimeni, nu vreau să induc ideea că se fac tăieri de capete, dar , repet, cu toată fermitatea, cei de la MAI trebuie să-și facă treaba. Poliția Română trebuie să ofere încredere cetățenilor”, a declarat ministrul interimar al MAI, Mihai Fifor.

„Încă de la prima oră a dimineții m-am întâlnit cu colegii din structurile de comandă din MAI, pentru că, așa cum am spus și ieri, îmi doresc să intrăm într-un amplu proces de analiză. (…) Un lucru este cert, astfel de situații cum este cel de la Caracal nu trebuie să se mai repete și, prin urmare, împreună cu colegii vom avea un plan de măsuri extrem de abrupt care să poate să ducă în primul rând la prevenirea unor astfel de tragedii. (…) Vom avea o videoconferință cu șefii IPJ și cu prefecții. (…) Vă spun că toleranța mea este zero în ceea ce privește modul în care înțeleg să-și facă datoria colegii noștri. Nimeni nu va fi iertat, în momentul în care nu-și îndeplinește datoriile de serviciu, așa cum trebuie și cum ar fi trebuit s-o facă, iar cei care sunt vinovați în cazul de la Caracal, fără nici un fel de rezervă vor plăti, indiferent cine sunt aceste persoane.”, a mai spus Fifor.

Întrebat dacă este nevoie de o reformă profundă, acesta a spus:

Poliția Română este o instituție în care cetățeanul trebuie să aibă încredere. Orice cetățean trebuie să se simtă în siguranță în România.

Cu siguranță, da. Este nevoie de o reformă sistemică la nivelul MAI, coborând până la nivelul inspectoratelor. E nevoie ca oamenii să înțeleagă că așa nu se mai poate. Am discutat cu Raed Arafat și cu șefii de la IGSU. Nu vreau să se înțeleagă că dorim să facem schimbări cu orice preț, dar o analiză trebuie să fie făcută și trebuie luate măsuri”.

Nu vreau sa facem schimbări cu orice preț. O regândire a sistemului trebuie făcută cât mai repede.

Am discutat despre cazul de la Caracal. Nu avem liniște până cei ce sunt responsabili nu vor fi pedepsiți. Avem o piedică acum, deoarece DIICOT a preluat cazul, iar noia vem doar o funcție de sprijin”, a mai adăugat acesta.

Te-ar putea interesa și: