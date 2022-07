Ministrul Energiei, Virgil Popescu, despre exploatarea gazelor din Marea Neagră: „Sunt oare disperate trompetele rusești că România construiește cu partenerii strategici americani, canadieni și francezi?”

Ministrul Energiei, Virgil Popescu, explică motivele pentru care coaliția de guvernare a ales să investească într-o nouă centrală, despre care spune că, astfel, România va beneficia de resurse de gaz suficiente. Ministrul vorbește și despre vocile care critică proiectul exploatării gazelor din Marea Neagră, pe care îi cataloghează drept exponenții regimului de la Kremlin în România.

Virgil Popescu, despre exploatarea gazelor din Marea Neagră

„Trompetele rusești au început să falseze, încercând să vă spargă timpanele, că poate așa nu se aude disperarea. De aceea aș dori ca trompetele rusești să răspundă la câteva întrebări legitime: Cu ce cărbune ar putea funcționa o termocentrală pe huilă, în condițiile în care întreagă producție de huilă a României asigură funcționarea centralei de la Paroșeni (de 4 ori mai mică) doar pentru 2 – 3 zile pe săptămâna? Trompetele rusești ar răspunde: Rusia! Rusia! Rusia!

Să nu uităm că termocentrala de la Mintia nu are autorizație de mediu și suntem în proces la CJUE pentru faptul că am ținut-o deschisă până în 2021! De aceea am decis să investim într-o nouă centrală, care va produce energie electrică folosind gaz românesc. Acest cântec fals intens promovat în spațiul public ne arată oare că trompetele rusești sunt deranjate că am început să scoatem gazele din Marea Neagră și vom avea suficient gaz românesc, inclusiv pentru producerea de energie electrică, și astfel nu vom importa de la ruși? Da, ne bazăm pe resursele românești”, spune ministrul Energiei, Virgil Popescu.

România, independentă energetic de Rusia

Mai mult, ministrul Virgil Popescu susține faptul că țara noastră va produce energie electrică pe bază de cărbune și că astfel dependența de resursele provenite din Rusia va înceta, în ciuda intereselor contrare ale Moscovei și „trompetelor” sale din politica românească.

„Sunt oare disperate trompetele rusești că România construiește cu partenerii strategici americani, canadieni și francezi reactoarele 3 și 4 de la Cernavodă și cu americanii SMR-uri? Dacă e să răspund: eu spun clar și răspicat că sunt foarte deranjate! Însă indiferent de zgomotul pe care îl fac, nu pot pune piedici. România va fi independentă energetic. Mergem înainte, investim strategic, iar țara noastră va avea independență și securitate energetică. Indiferent de cât de tare vor falsa trompetele rusești!

Ca să fie foarte clar: în următorii ani, România va produce energie electrică pe bază de cărbune la capacitate maximă, pentru a trece peste această criză. Nu se închide nimic din ceea ce funcționează. Dar nu vom înlocui importul de gaze rusești cu importul de cărbune rusesc!”, conchide ministrul Virgil Popescu, pe pagina sa de Facebook.