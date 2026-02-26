Ministrul Economiei, Irineu Darău: Preluarea Portului Giurgiulești oferă Republicii Moldova acces la Marea Neagră

Republica Molodva. Preluarea operatorului Portul Internațional Liber Giurgiulești de către statul român este văzută drept o mișcare strategică ce poate consolida accesul Republicii Moldova la Marea Neagră și la principalele rute comerciale europene. Declarația a fost făcută de ministrul român al Economiei, Irineu Darău, pentru ONE TV. Oficialul a subliniat impactul major pe care îl poate avea această tranzacție asupra dezvoltării economice și a parcursului european al Chișinăului.

„În primul rând mă bucur că infrastructura, legăturile de infrastructură dintre România și Republica Moldova se multiplică. Pe de altă parte, acest obiectiv este foarte important pentru Republica Moldova, pentru că, practic, asigură o ieșire la Marea Neagră, asigură o conectare pe toate fluxurile navale, fluxurile comerciale pe apă ale Europei, la care și România are acces”, a afirmat Irineu Darău, ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului din România.

Oficialul român consideră că această colaborare reprezintă mai mult decât o simplă tranzacție economică și poate deveni un pas concret spre integrarea europeană a Republicii Moldova.

„Cred că este un nou, bun exemplu de conlucrare între cele două state și, dacă vreți, o etapă foarte utilă, cred eu, pe drumul aderării către Uniunea Europeană și pentru ca Republica Moldova să fie parte de plină a fluxurilor comerciale”, a adăugat ministrul.

Operatorul portului, compania Danube Logistics, urmează să fie preluat de Compania Națională Administrația Porturilor Maritime Constanța, companie controlată în proporție de 80% de statul român prin Ministerul Transporturilor.

Tranzacția este coordonată de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), instituție care a anunțat că procesul a fost rezultatul unei licitații internaționale ample, menită să identifice un investitor strategic capabil să dezvolte infrastructura și să consolideze poziția portului în regiune.

Potrivit informațiilor apărute în presă, oferta angajantă pentru achiziție este de aproximativ 62 de milioane de dolari, iar noul proprietar s-ar fi angajat să investească ulterior cel puțin 28 de milioane de dolari în modernizarea și extinderea capacităților portuare.

Portul Internațional Liber Giurgiulești este principalul port al Republicii Moldova și gestionează peste 70% din comerțul exterior realizat pe cale navigabilă. Amplasat pe sectorul maritim al Dunării, la gurile fluviului și în apropierea frontierelor cu România și Ucraina, portul permite acostarea atât a navelor fluviale, cât și a celor maritime, cu un pescaj de până la 7 metri și o capacitate de până la 10.000 de tone.

Infrastructura include un terminal petrolier, două terminale de cereale, un terminal pentru alte mărfuri și un parc de afaceri, beneficiind totodată de conexiuni trimodale – naval, rutier și feroviar. Acest lucru îl transformă într-un nod logistic vital pentru importatorii și exportatorii din Republica Moldova.

În context regional complicat, consolidarea capacității portului și integrarea acestuia în rețeaua administrată de Portul Constanța ar putea aduce un plus de stabilitate și predictibilitate pentru economia moldovenească, oferind acces direct la Marea Neagră și la piețele europene.