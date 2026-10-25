Republica Moldova. Fostul director al Agenţiei Naţionale pentru Suguranţă Alinentară (ANSA), Radu Musteaţă, cel care a deţinut timp de o zi funcţoa de ministru al Agriculturii în Guvernul condus de Vasile Tofan, a câştigat un proces de judecată pornit împotriva unei foste subalterne pentru defăimare.

Cristina Grădinaru, angajată a ANSA, a lansat mai multe acuzaţii în adresa lui Radu Musteaţă, în cadrul unei conferinţe de presă din aprilie 2024. Aceasta a declarat public că Musteaţă ar fi comis mai multe ilegalităţi la achiziţionarea produselor fitosanitare şi că ar constrânge subalternii la implementarea schemelor.

Judecătoria Chişinău a obligat- o pe Cristina Grădinaru să iasă din nou într-o conferinţă de presă şi să-i prezinte scuze publice fostului şef de la ANSA. Totodată, femeia va trebui să dezmintă acuzaţiile făcute în conferinţa de presă din aprilie 2024.

Instanţa a mai obligat-o pe Grădinaru să-i achite lui Musteaţă cheltuielile de judecată. Dar a respins pretenţiile pecuniare privind prejudiciul moral.

Hotărârea Judecătoriei Chişinău este cu drept de atac în instanţa ierarhic superioară.

Radu Musteaţă a reacţionat la decizia instanţei de fond, menţopnând că acuzațiile au fost total nefondate și defăimătoare, având ca scop unic denigrarea și blocarea reformelor pe care le-a implementat la ANSA.

„Instanța de judecată a pronunțat decizia prin care unul dintre cei implicați este obligat să îmi aducă public scuze și să dezmintă informația falsă și defăimătoare. Activitatea mea în sectorul public se bazează strict pe integritate și corectitudine.

Înțeleg că o astfel de abordare poate afecta anumite interese și poate genera presiuni sau încercări de defăimare, în special în momentele cheie ale activității mele profesionale. Aceste atacuri însă nu mă vor determina să renunț la principiile mele și la responsabilitatea de a acționa exclusiv în interesul public”, a scris Radu Musteaţă pe Facebook.

Radu Musteață a condus Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor din octombrie 2021 până la 22 iulie, când a depus jurământul în calitate de ministru al Agriculturii în Guvernul condus de Vasile Tofan.

A doua zi, în spaţiul public au apărut informaţii că Radu Musteaţă a fost membru al Partidului Democrat, condus de Vladimir Plahotniuc, şi că a participat la adunările de partid.

La 24 iulie 2026, Musteaţă a depus cerere de demisie, care a fost aprobată în aceeaşi zi de preşedinta Maia Sandu.

Ulterior, Radu Musteaţă a fost numit director la Agenţia Intervenţii şi Plăţi în Agricultură (AIPA), responsabilă de distribuirea subvenţiilor pentru fermieri.