Republica Moldova. Politica fiscală pentru anul 2027 este modificată înainte de lectura a doua, după ce Guvernul a primit peste 80 de solicitări de ajustare a proiectului. Executivul a acceptat, integral sau parțial, 27 dintre propuneri și a renunțat la unele majorări de taxe. Astfel, TVA de 8% va fi menținut pentru cereale, semințe de floarea-soarelui, material săditor, lapte și produse lactate, iar plafonul de consum al energiei electrice pentru care nu se va aplica TVA va crește de la 100 la 150 kWh.

Alte propuneri au fost însă respinse, inclusiv cele privind menținerea unei cote reduse de TVA pentru carnea de pasăre și ouă. Potrivit modificărilor aprobate astăzi de Guvern, începând cu 1 aprilie 2027, plafonul de consum al energiei electrice pentru care nu se va aplica TVA va crește de la 100 la 150 de kilowați-oră. Măsura ar urma să reducă povara fiscală pentru un număr mai mare de gospodării.

Pentru consumul care depășește 150 kWh se va aplica TVA de 20%. Astfel, gospodăriile care se încadrează în noul plafon vor beneficia de scutirea de TVA pentru o cantitate mai mare de energie electrică decât cea prevăzută inițial în proiect.

O altă modificare importantă vizează produsele agricole. Guvernul a decis să mențină cota TVA de 8% pentru grâu, porumb, floarea-soarelui și material săditor, renunțând la propunerea inițială de majorare a acesteia la 12%. Aceeași cotă redusă de TVA, de 8%, va fi păstrată pentru lapte și produse lactate.

Decizia vine după examinarea propunerilor de modificare a politicii fiscale. Menținerea cotei reduse evită majorarea taxei pentru aceste categorii de produse, cel puțin în raport cu varianta inițială a proiectului. Proiectul revizuit prevede și modificări pentru persoanele fizice. Impozitul aplicat veniturilor obținute din străinătate va fi redus de la 12% la 8%.

În același timp, scutirea personală anuală va crește de la 34.620 de lei la 46.680 de lei. Modificarea majorează suma de care persoanele fizice vor putea beneficia sub forma scutirii personale, potrivit prevederilor fiscale aplicabile.

Aceste schimbări fac parte din ajustările operate de Guvern asupra proiectului politicii bugetar-fiscale pentru anul 2027.

Nu toate solicitările au fost acceptate. Guvernul a respins propunerile privind aplicarea unei cote reduse de TVA pentru carnea de pasăre și ouă. Aceste produse vor fi taxate cu TVA de 20%, deși în varianta inițială fusese propusă o cotă de 8%. Nici sectorul HoReCa nu va beneficia de menținerea cotei actuale. TVA pentru acest sector urmează să crească la 12%.

Prin urmare, modificările operate asupra proiectului nu elimină toate majorările prevăzute inițial. Unele domenii vor continua să suporte cote de TVA mai mari, chiar dacă alte prevederi au fost ajustate în urma solicitărilor primite de autorități.

Proiectul revizuit prevede și o schimbare a modului de colectare a taxei de viciu pentru jocurile de noroc. Aceasta va fi încasată din două surse: 6% din miza depusă de jucător și 25% din venitul brut al organizatorului.

Astfel, mecanismul de taxare va include atât mizele plasate de jucători, cât și veniturile brute ale companiilor care organizează jocuri de noroc.

Documentul revizuit urmează să fie examinat în scurt timp de Parlament, în lectura a doua. În prima lectură, pe 10 septembrie, proiectul politicii bugetar-fiscale pentru anul 2027 a fost votat doar de deputații PAS.

Reprezentanții partidului de guvernământ au justificat majorarea unor taxe prin necesitatea de a crește salariile, de a acorda compensații și de a finanța proiecte sociale și economice.

Opoziția s-a pronunțat împotriva proiectului. Reprezentanții acesteia au susținut că noile taxe ar putea scoate cinci miliarde de lei din buzunarele cetățenilor, fără să rezolve problema deficitului bugetar.