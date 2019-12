În urmă cu aproape 13 ani, Marcel Vela a văzut moartea cu ochii. Ministrul de Interne a povestit întreg episodul pentru România TV. Cauzele accidentului au fost atât condițiile meteo, cât și eroarea pilotului. Momentul de spaimă l-a marcat profund pe actualul ministru, care a început să albească din momentul impactului.

„Îmi place să zbor, n-am nicio teamă, dar când am traversat o creastă, din cauza condițiilor meteorologice, din cauze subiective ale pilotului – a fost o eroare umană, pentru că nu avea permisiunea să zboare la peste 1800 de metri, ne-am prăbușit (…) Atunci am început să încărunțesc, în clipa în care m-am prăbușit și am aflat asta când am ajuns la frizer, înainte de Crăciun și frizerul care mă tunsese cu o lună înainte, m-a întrebat ce s-a întâmplat, că deja eram cărunt la rădăcină”, a dezvăluit Marcel Vela.

Marcel Vela: „Mi-am adus aminte de Sylvester Stallone”

Ministrul de la Interne a povestit cu lux de amănunte clipele de groază. Acesta și-a amintit că el și celelalte trei persoane din elicopter au avut norocul de a pica la o oarecare de o distanță de o prăpastie, care le-ar fi putut pune capăt vieții.

„În prima secundă nu mi-am dat seama ce se întâmplă. Eu eram în față, lângă pilot. Am văzut că se apropie cu viteză elicopterul de munte. Asta a fost prima senzație. A doua senzație a fost așa, ca într-un montagne russe, care te dă peste cap, să vezi ba cerul, ba zăpada și să auzi bubuituri și pocnituri. La un moment dat s-a oprit. Eu, fiind în față, am văzut și prăpastia, îmi era teamă să nu cădem în ea. Eram eu, pilotul și alți doi pasageri. I-am anunțat să stea liniștiți, să nu alunecăm. Spre cinstea lui, pilotul s-a dus și a oprit alimentarea cu benzină (…). Cei din spate nu aveau centură și voiau să iasă din elicopter. Se mișcau, i-am atențioant să stea liniștiți, să nu picăm în prăpastie. În acel moment mi-am adus aminte de filmul cu Sylverster Stallone, când pică un elicopter… Noi am picat exact pe vârful unui munte, pe un platou de câteva sute de metri pătrați. Dacă picam mai în față sau mai în spate, era fatal”, a declarat Vela.

Marcel Vela: „Tremuram tot”

Spaima și-a spus cuvântul, iar Vela a început să se roage. Mai mult, el crede că supraviețuirea în urma nefericitului eveniment reprezintă un semn divin.

„Eu, în clipa aceea, nu am știut cum să mai desfac centura. Tremuram tot, cred că atunci m-am speriat cel mai tare. Am încercat să o deschid folosind tehnica de a deschide centura la o mașină. Nu găseam butonul. Apoi, m-am gândit că probabil, e ca la avion. Nu am găsit clapeta și m-am așteptat să exlodăm și să mor. Au reușit să o deschid, am ieșit și eu (…) I-am scos și pe cei doi colegi ai mei. M-am pus în genunchi și m-am rugat (…) Ai sentimentul că Dumnezeu ți-a dat a doua șansă. Niciodată nu m-aș fi gândit că mă prăbușesc cu elicopterul și am realizat că e important ceea ce facem pentru semeni și să ne bucurăm de fiecare zi pe care Dumnezeu ne-o dă”, a mărturisit ministrul de Interne.

