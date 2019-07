Ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc, a anunțat că directorul din minister care se ocupă cu monitorizarea lucrărilor de infrastructură mare se va ,,muta pe șantiere” începând de luni.

În caz de refuz, acesta va fi schimbat din funcți. ,,Am văzut și eu graficul cu cei 61 de km, prezentat de către directorul din minister care se ocupa de direcția de finanțare europeana și programul infrastructură mare (POIM) și am o veste să-i dau: de luni, directorul Costache se va muta pe santiere să vadă diferența dintre optimist și realist. Eu înteleg că nu vede din birou cum se toarnă asfalt pe santiere, așa că m-am gândit să îl ajut să vadă și să înțeleagă. Domnul Costache are departament de monitorizare a lucrărilor. Și unde poți să vezi mai bine cum merg lucrările decât de pe șantiere. Dacă nu vrea să facă acest lucru, cred că putem găsi pe cineva care să vadă eforturile care se derulează pentru a respecta termenele de finalizare a lucrărilor”.

Ministrul Transporturilor a mai anunțat: ,,Acum, o să fac eu o completare la graficul prezentat de directorul Costache. După cum știți, estimarea de 180 de km a fost făcută de către domnul Neaga, care nu mai este în fruntea CNAIR. Și la fel de bine știți că atunci când am preluat mandatul de ministru am zis că o să vin cu propria mea estimare, în funcție de ceea ce găsesc pe șantiere.”

În vederea îndeplinirii acestei promisiuni, ministrul Cuc a efectuat vizite pe șantiere: ,,Am fost în fiecare săptămână pe șantierele în lucru și am luat toate măsurile pentru ca lucrările să fie finalizate la termen, iar acolo unde situația s-a impus, am rupt contractele, așa cum ați văzut.” Ministrul Transporturilor a făcut și o promisiune: ,,La sfârșitul acestei luni dăm în folosință două tronsoane de autostradă, lotul 3 și lotul 4 de la Lugoj-Deva, suntem în avans pe Sebeș-Turda, Iernut – Chețani, bucățile din autostrada Moldovei (VO Bacau) și cea de la Cristian-Râșnov, deci se prefigurează in jur de 100 km dați în trafic.”

