Ministrul Muncii HABAR N-ARE! Răspunsul INCREDIBIL dat jurnaliștilor despre impactul bugetar al majorării salariului minim

Noul ministru al Muncii, Marius Budăi, nu a știut să răspundă întrebărilor jurnaliștilor, în legătură cu impactul pe care majorarea salariului minim de la 1 ianuarie 2019 o va avea supra bugetului.





După ce a fost adoptată hotărârea de majorare a salariului minim, ministrul Budăi a fost întrebat câți angajați din România vor beneficia de creșterea salariului minim pe economie și câți dintre aceștia au studii superioare.

„Nu am cifrele în față și nu pot să fac aproximări”,a precizat ministrul.

Întrebat de impactul bugetar al majorării salariului minim pe economie, Budăi a spus: „Impactul bugetar va fi calculat doar cu plus pentru bugetul de stat...Nu” am un impact, nu am calculat acum.”

