Cine sunt săracii Guvernului Ciolacu. Miniștrii care n-au nici case, nici mașini și mai sunt și datorii

rintre cei mai săraci miniștrii, dacă nu cel mai sărac, este Cătălin Predoiu. Fostul ministru al Justiției, actual al internelor, Predoiu se poate lăuda doar cu ceasuri și tablouri. Ministrul nu are casă, nici măcar un teren pe numele lui. Nici măcar mașină personal nu deține. Excelează cumva la capitolul ceasuri.

Nu la fel de valoroase ca ale lui Rareș Bogdan, dar totalizează 20.000 de euro. Mai are tablouri în valoare de 25.000 de euro. Cele două mașini pe care le avea, le-a vândut, una contra sumei de 20.000 de euro, celălalt pe 29.670 lei. Dar banii par să se fi evaporat. Are un cont în care se găsesc 24.042 lei și un altul cu 1.017 lei.

Are și acțiuni în valoare de 230 de lei. Câștigă însă binișor. Pe de o parte 119.772 de lei ca membru de drept în CSM și salariu de ministru 153.312 de lei. Următorul mai puțin norocos financiar este Barbu Ionuț Florin, ministrul agriculturii.

Miniștrii mai puțin norocoși financiar

Acesta nu are terenuri. Are un apartament cumpărat în 2006 cu soția, de 87 de metri pătrați, în Slatina. Are o mașină în valoare de 82.500 de lei. Iar la capitolul datorii excelează . Are un credit făcut în 2006 , 33.000 franci elvețieni. Un altul de 30.000 de lei, încă unul de 15.000 de lei și un overdraft de 15.000. Indemnizația lui este de 141.636 de lei.

Iar soția are un salariu de 108.730. mai încasează si din chirii 12.850 lei anual. Ba chiar a câștigat și la loto 877 de lei. Nici Adrian Câciu nu este vreun avut. Acesta are un teren intravilan în București cumpărat în 2003 si care are 55 de metri pătrați. Deține împreună cu o femeie o casă de locuit în București de 42 de metri pătrați.

Are o mașină Skoda și o Dacia. Mai are un cont de 39.000 de lei și un altul de 1300. Doar că are și datorii, două credite, unul în valoare de 53.927 de lei și celălalt în valoare de 13.500 de lei. Singurul venit trecut este de 153.312, indemnizația de ministru.