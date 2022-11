Miniștrii de interne ai României și Austriei s-au întâlnit pe tema migranților ilegali

„Aderarea României la spațiul Schengen va fi un plus pentru securitatea europeană, nu un pericol pentru statele membre. Am avut o întâlnire astăzi (miercuri – n.red.) cu omologul meu austriac Gerhard Karner, ministrul federal de interne al Austriei, pe tema aderării României la spațiul Schengen și, în consecință, a gestionării provocărilor migrației”, a anunțat Bode pe pagina sa de Facebook, relatează BTA. „Sunt conștient de situația creată de presiunea puternică a migrației cu care se confruntă Austria – în jur de 100.000 de solicitanți de azil în doar un an, dar din acest punct de vedere înțeleg abordarea omologului meu la nivel politic. În cadrul discuțiilor purtate, am prezentat ministrului austriac date și statistici actualizate cu privire la modul în care România continuă să asigure protecția frontierelor externe în contextul fluxurilor de migrație de-a lungul rutei Balcanilor de Vest, precum și modul în care România își respectă obligațiile privind înregistrarea persoanelor identificate ca intrate ilegal sau care solicită azil în România”, a mai arătat ministrul.

El a menționat că doar aproximativ 2,7 la sută din numărul total al migranților au reușit să ajungă în Uniunea Europeană prin România.

„Conform datelor furnizate de agențiile europene, în primele opt luni ale acestui an, pe ruta balcanică au fost înregistrați în total 128.438 de migranți, dintre care 3.574 de migranți au fost înregistrați în România ca venind din Serbia, ceea ce înseamnă că este vorba despre 2,7 la sută din numărul total de migranţi care au reuşit să ajungă în UE prin România”, a subliniat Bode, subliniind că acest argument arată „fără îndoială” că România nu se află pe ruta migraţiei din Balcanii de Vest.

El a adăugat că omologul său austriac l-a asigurat că declarațiile recente pe tema Schengen „nu sunt îndreptate împotriva României, ci subliniază necesitatea unor acțiuni urgente în ceea ce privește gestionarea provocărilor migrației care afectează Austria”.

Cancelarul austriac Karl Neuhammer a declarat marți că „sunt 100.000 de persoane în Austria care au trecut ilegal granița, dintre care 75.000 au trecut prin țări precum România, Bulgaria și Ungaria fără a fi înregistrate de autoritățile de acolo”. „Acesta este un risc de securitate și trebuie să-i facem față”, a subliniat Nehammer, notează .24chasa.bg

(Traducerea Rador)