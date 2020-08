Reprezentanții SNST vorbesc, într-un comunicat de presă, despre angajări ilegale, suspendarea unor concursuri și ocuparea unor posturi prn detașări.

„De la instalarea sa la carma Ministerului Tineretului si Sportului, actuala conducere are o preocupare constanta: ocuparea posturilor vancante din minister si din institutiile suborbonate. Acest interes deosebit s-a concretizat in numeroasele anunturi privind organizarea concursurilor in mod special pentru ocuparea posturilor de conducere vacante. Totusi, contextul in care ne aflam a creat o noua oportunitate pentru minister: a amanat sau a suspendat toate aceste concursuri si a decis ocuparea posturilor prin detasari.

In utimele saptamani, persoane din conducerea ministerului solicita ilegal demisiile unor directori de subordonate pentru a face loc unor personaje dubioase; sunt amenintati cu controale si detasari la sute de km departare in cazul in care refuza sa isi paraseasca postul ocupat prin concurs.

Chiar daca subordonatele MTS au solicitat ministerului, in numeroase randuri, acordul pentru ocuparea unor posturi de executie, fapt ce ar fi dus la fluidizarea si deblocarea unor activitati, prioritatea ministerului este ocuparea posturilor de directori si infiintarea unor noi posturi de directori adjuncti. In furtuna de numiri de directori prin detasare, au aparut decizii, ordine si situatii de-a dreptul controversate.

Din cauza lipsei de personal, unele unitati sunt amendate sau chiar inchise; lipsesc posturi de pompier, paznic, sofer, antrenor, administrator, ingrijitor, etc. MTS nu aproba solicitarile pentru posturile absolut necesare, dar face transformari si suplimentari de posturi pentru directori adjuncti.

Unul dintre noii directori adjuncti, detasat din postul de consilier in cadrul unui cabinet de secretar de stat din MTS, in postul de director adjunct al Complexului Sportiv Studentesc Tei, este Popa Dan Septimiu Radu. Acesta a ocupat numeroase functii de conducere in institutii publice: director al Administratiei Lacuri Parcuri Bucuresti (ALPAB), sef al Administratiei Fondului pentru Mediu, consilier personal la Electrocentrale Bucuresti (ELCEN), membru in Consiliul de Administratie al Bursei Romana de Marfuri Bucuresti, director al Complexului Sportiv National „Nicolae Navasart” si lista poate continua.

Veniturile din salarii ale lui Popa Radu sunt – conform declaratiei sale de avere de pe site-ul MTS. Documentul poate fi gasit aici: Documente MTS.

O problema majora apare in numirea lui Popa Dan Septimiu Radu in postul de director adjunct la CCSS Tei: pe 1 februarie 2018, Curtea de Apel București a decis, definitiv, sa fie condamnat la doi ani de inchisoare cu suspendare pentru delapidare in forma continuata si fals in inscrisuri.

In dosarele in care a fost cercetat, se regasesc caracterizarile si expresiile: delapidare în forma continuata, inscrisuri false, închisoare cu suspendare, dauna, condamnat, insusire necuvenita, traficat pentru sine si pentru altul, inculpat, prejudiciu, interzicerea ocuparii unei functii publice, fals în înscrisuri sub semnatura privata in forma continuata, sentinta penala, 2 ani de inchisoare.

Inițial, instanța de fond, Judecatoria Sectorului 5, l-a condamnat pe Popa, la doi ani și jumătate de inchisoare cu suspendare si o munca neremunerata in folosul comunitatii, pe o perioada de 90 de zile lucratoare, in cadrul DGASPC Sector 4. Conform motivarii instantei, pe cand acesta ocupa functia de director al Bursei de Marfuri Bucuresti ”folosindu-se de inscrisuri false, si-a insusit si traficat pentru sine si pentru altul, bani si bunuri pe care le administra, creand un prejudiciu in dauna societatilor BRM S.A. in valoare totala de 219.539,80 lei din care s-a recuperat suma de 24.800 lei”.

Conform deciziei Curtii de Apel in Dosarul 25468/299/2015, in baza art.71 C. pen. interzice inculpatului drepturile prevazute de art.64 lit.a teza a II-a şi lit.b C. pen. din 1969, adica dreptul de a alege si de a fi ales in autoritatile publice sau în functii elective publice, precum si dreptul de a ocupa o functie implicand exercitiul autoritatii de stat.

Ce resort a stat in spatele acestei decizii a ministrului Ionut Stroe? La ocuparea unui post de executie sau de conducere li se solicita candidatilor, „cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza”, iar ca si conditie generala, candidatii trebuie sa “nu fi fost condamnati definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, care impiedica infapturirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar fi incompatibila cu exercitarea functiei.”

Daca esti in litigiu / parat intr-un dosar in care reclamant este o subordonata MTS la care ai fost director, cum sa fii numit consilier personal in minister si apoi director la alta unitate din subordinea Ministerului Tineretului si Sportului? CSN Navasart – reclamant, Popa Radu – parat.

Solicitam ministrului tineretului si sportului sa il demita de indata pe numitul Popa Dan Septimiu Radu din functia de director adjunct al Complexului Sportiv Studentesc Tei, sa ceara dosarul de personal al acestuia de la serviciul resurse umane MTS si sa solicite verificarea celor care ar fi trebuit sa sesizeze incompatibilitatea si interdictia acestuia de a ocupa o functie publica”, se arată într-un comunicar al Sindicatului Național Sport și Tineret.