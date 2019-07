Ministerul Justiţiei: misiune de evaluare a MCV

ministerul justiției anunță că această misiune de evaluare reprezintă o continuare a discuţiilor tehnice informale care s-au organizat în primăvara acestui an, la Bruxelles





Ministerul Justiției a găzduit o întâlnire cu o delegaţie a Uniunii Europene în cadrul primei misiuni de evaluare a Mecanismului de Cooperare şi Verificare (MCV) organizată în acest an în România. Potrivit unui comunicat al MJ, această misiune de evaluare reprezintă o continuare a discuţiilor tehnice informale care s-au organizat în primăvara acestui an, la Bruxelles. În cadrul întâlnirii, Ana Birchall, ministrul roman al Justiției, a prezentat progresele înregistrate de România în cadrul MCV şi a reafirmat determinarea autorităţilor române de a continua analiza tehnică a fiecărui punct din raportul MCV, în vederea ridicării acestuia. ,,Am avut o întâlnire cu reprezentanţii Comisiei Europene pe MCV. Vreau să vă spun că a fost o întâlnire foarte bună. Am reluat dialogul, spun eu, pe baze de profesionalism, responsabilitate şi transparenţă. România este, a fost şi va rămâne o ţară profund ataşată valorilor europene şi statului de drept, precum şi apărării drepturilor şi libertăţilor fundamentale, atât ale cetăţenilor României, cât şi ale cetăţenilor europeni. Nu pot să dau foarte multe detalii legate de discuţiile tehnice. După cum ştiţi, la Ministerul Justiţiei se adună, dacă pot să spun aşa, toate punctele de vedere de la toate instituţiile care contribuie la acest raport. A fost o întâlnire bună, normală. Eu mă bucur că am reluat acest dialog pe baze de transparenţă, de încredere. (...) Eu cred că e un foarte bun început. Până la urmă, obiectivul principal al României este ridicarea MCV şi acest obiectiv sper să fie realizat cât de curând posibil şi nu depinde decât de noi acest lucru”, a declarat ministrul Birchall. Misiunea MCV se înscrie în cadrul general de evaluare aferent mecanismului şi presupune o serie de reuniuni tehnice cu reprezentanţii instituţiilor implicate în îndeplinirea obiectivelor Mecanismului de Cooperare şi Verificare.

