Valoarea nominală a emisiunii suplimentare a fost de 60 de milioane de lei, iar băncile au transmis oferte în valoare de 160 de milioane de lei, potrivit datelor Băncii Naționale a României.

Ministerul Finanţelor Publice a planificat, în luna aceasta, împrumuturi de la băncile comerciale de 4,54 de miliarde de lei.

Din această sumă, 400 milioane printr-o emisiune de certificate de trezorerie cu discont şi 3,6 miliarde de lei prin opt emisiuni de obligaţiuni de stat, scrie Agerpres.

În plus, la acestea se pot adăuga 540 milioane de lei prin sesiuni suplimentare de oferte necompetitive, aferente licitaţiilor de obligaţiuni.

Această sumă, cu 1,1 miliarde de lei mai mare faţă de cea programată în august, va fi destinată refinanţării datoriei publice şi finanţării deficitului bugetului de stat.

În anul 2020 necesarul brut de finanțare la nivel guvernamental este de cca 86,9 miliarde lei, determinat de nivelul previzionat al deficitului bugetar, de 3,6% din PIB (cca 40,6 miliarde lei), precum și de volumul datoriei de refinanțat în anul 2020, în sumă de cca 46,3 miliarde lei, informa Ministerul Finanțelor.

Pe piața internă, Ministerul Finanțelor Publice are în vedere emiterea unui volum de titluri de stat în sumă de cca 55 – 57 miliarde lei, cu o structură a maturităților majoritar pe termen mediu și lung, utilizând următoarele instrumente: a) certificate de trezorerie cu discont pe termen scurt de până la un an, inclusiv, b) obligațiuni de stat de tip benchmark pe termen mediu și lung, lansate în anii precedenți și obligațiuni noi care se vor redeschide frecvent în funcție de cererea mediilor investiționale, precum și c) titluri de stat destinate populației, cu maturități cuprinse între 1 an și 10 ani, cu un volum estimat de cca 10% din valoarea titlurilor de stat de emis pe piața internă (cca 6 miliarde lei).

Pentru realizarea obiectivului de dezvoltare a pieței interne a titlurilor de stat, de consolidare și extindere a curbei de randamente a titlurilor de stat denominate în lei și de îmbunătățire a lichidității pieței titlurilor de stat, Ministerul Finanțelor Publice are în vedere redeschiderea emisiunilor de obligațiuni de stat de tip benchmark până la atingerea unor volume pe fiecare serie în valoare echivalentă de până la 2,5 miliarde euro, în condițiile utilizării operațiunilor de administrare a pasivelor.

Astfel, ținând cont de finalizarea cadrului legal necesar împreună cu BNR, în funcție de condițiile existente în piața secundară în cursul anului 2020, Ministerul Finanțelor Publice intenționează să utilizeze operațiuni de administrare a pasivelor, respectiv de răscumpărare în avans sau de preschimbare a titlurilor de stat.

Titlurile de stat care pot face obiectul răscumpărării în avans sau preschimbării cu emisiuni de obligațiuni de stat noi sunt cele aferente emisiunilor de titluri de stat cu maturitatea reziduală de cel mult un an, la momentul derulării operațiunilor de administrare a pasivelor, respectiv seriile scadente în anii 2020 și 2021.