Ministerul Dezvoltării este locul de unde primarii iau lumină. Olguța Vasilescu poate obține ce și-a dorit

Klaus Iohannis nu a semnat decretele de revocare din funcție pentru Paul Stănescu, vicepremier și ministru al Dezvoltării, și pentru Lucian Șova, ministrul Transporturilor. În ședința CExN, conducerea PSD a decis ca înlocuitori pentru cei doi să fi e Lia Olguța Vasilescu și Mircea Drăghici, trezorierul PSD. Dragnea anunță că are un plan B în cazul în care Iohannis nu acceptă. Deocamdată, premierul Dăncilă îi va trimite președintelui propunerile de numire.





Olguța Vasilescu, până mai ieri șefă la Ministerul Muncii, a fost refuzată de președintele Klaus Iohannis pentru conducerea Ministerului Transporturilor, dar recompensată de colegii socialdemocrați cu portofoliul de la Dezvoltare. Vasilescu a declarat, ieri, că și-a dorit foarte mult să ajungă ministru al Transporturilor și că și-a asumat riscul de a fi respinsă de Iohannis, pe care l-a acuzat de jocuri politice. „Eu, dacă mă uit la toată cariera mea politică de până acum, cred că am lăsat ceva în urmă, nu pot spune acelaşi lucru despre Klaus Iohannis. Nu îmi amintesc nimic notabil din mandatul dumnealui. Dacă dum neavoastră vă aduceţi amin te ceva din cei patru ani, e foarte bine. E un joc politic de care preşedintele profită”, a declarat Lia Olguţa Vasilescu, înainte de noul CEx al PSD.

A fost sigură pe ea

Fostul ministru al Muncii susține că nu regretă deloc schimbarea pe care a făcut-o, deși, pentru moment, a rămas în afara Executivului. Pe surse, se vehiculează că se va supăra dacă nu va mai face parte din Guvern. „Nu regret nimic. A fost o decizie asumată pe care am avut-o, că este posibil să plec de la Ministerul Muncii. S-a observat când s-a făcut evaluarea că aproape toate măsurile de la Ministerul Muncii sunt deja luate şi aplicate. Am reuşit să finalizăm legislaţia pe pensii, am reuşit să finalizăm salarizarea, toate măsurile din programul de guvernare s-au aplicat până acum în cei doi ani de mandat ai mei”, a declarat Vasilescu. Social-democrata a spus că Iohannis nu a numit-o în funcție pentru că este „un om ranchiunos”.

Olguța Vasilescu, bună la toate

Social-democrata a condus Ministerul Muncii, a vrut să meargă la Transporturi, iar colegii i-au spus că e bună și la Dezvoltare. „Ieri a fost o discuţie în Biroul permanent şi au fost mulţi colegi ai mei care s-au exprimat că era mai bine ca să merg de la început la Dezvoltare, având în vedere calificarea mea. Nu a fost nicio secundă niciun lider împotriva acestei nominalizări, dar votul se dă în CEx”, a spus Vasilescu. Dacă Iohannis nu o va numi nici de această dată, la următoarea remaniere Olguța Vasilescu ar putea prelua Afacerile Interne. Colegii ei spun că are experiența necesară pentru a conduce ministerul Dezvoltării, care împarte banii la toți primarii, mai ales că anul viitor intra un program destinat administrațiilor locale. Șerban Valeca, vicepreședintele Senatului, a declarat ieri, pentru „Evenimentul zilei”, că o vede pe Lia Olguța Vasilescu la Ministerul Dezvoltării. „Cred că este bună la Dezvoltare. A fost și primar și știe cum să lucreze în acest domeniu. Anul viitor, cele mai multe probleme vor fi la programul PNDL II, când încep licitațiile și sunt câteva mii de lucrări care trebuie finalizate. Cred că ea ar gestiona foarte bine acest program”, a spus senatorul.

