Marele Creator l-a chemat pe Glaser Milton ca, în fine, să se odihnească, fiindcă misiunea lui s-a încheiat. Ceea ce l-a caracterizat pe Milton Glaser, acest copil de imigranți maghiari, născut în Bronx, a fost marea lui generozitate. Sosit de puțin timp la New York, in 1971, am beneficiat și eu de ajutorul lui pe care mi l-a acordat ca un frate mai mare, ce mi-a călăuzit primii pași prin hățișul vieții artistice, întinzându-mi o mână de ajutor providențială. În zilele noastre, ca și atunci de altfel, este o raritate această grijă a maestrului pentru tinerii ucenici în ale artei, ale măiestriei…

Îmi amintesc de ziua în care l-am întâlnit pentru prima dată. Mă adusese în atelierul lui Walter Bernard, care îi era asistent și art-director la revista New York Magazine. Milton, un gigant la propriu, și-a îndreptat ochii mari către mine, a deschis larg brațele și, strigând „Eugene!”, m-a îmbrățișat ca pe fiul risipitor ce s-a întors în sânul familiei.

Săptămâna trecută m-am gândit adeseori la Milton, din senin, întrebându-mă ce vârstă are. Pentru mine Milton Glaser este veșnic! Și pentru multă altă lume, deși inconștient, pentru că sunt foarte puțini cei care, vrând să-și cumpere un suvenir din orașul de pe Hudson, nu au ales ceva care să aibă imprimat logo-ul , dar și mai puțini sunt cei care știu că ideea i-a aparținut lui Milton Glaser sau că a creionat-o pe bancheta din spate a unui taxi și că a refuzat să o înregistreze ca marcă dăruind-o, la fel de generos, tuturor celor care iubesc New York-ul.

Într-un mail, pictorul Allen Hirsch, un prieten de la New York mi-a scris vestea și am simțit nevoia să împărtășesc tuturor tristețea despărțirii de acest monstru sacru al graficii și design-ului american. Pentru că Milton Glaser a dominat grafica deceniilor 7 și 8.

În 1954, împreună cu colegii săi de școală, Reymond Ruffino, Seymour Chwast și Edward Sorel au înființat o agenție denumită Push Pin Studios, care s-a implicat în tot ceea ce a însemnat grafică și design, de la etichete, la afișe sau coperte de discuri, asemenea bine-cunoscutului album al lui Bob Dylan, care si-a pus amprenta asupra graficii unei întregi epoci culminând cu filmul animat „Submarinul Galben”. Atmosfera psihedelică atât de caracteristică anilor ’70 s-a născut în atelierele agenției Push Pin în anii ’50. Deși implicat într-o activitate comercială, Milton Glaser era un artist desăvârșit, format la Bologna sub îndrumarea lui Giorgio Morandi, care l-a inițiat în arta gravurii.

Am avut norocul să colaborez cu Milton la câteva campanii publicitare — avea încrederea că voi reuși să găsesc ideea potrivită în timpul cel mai scurt — dar mai ales pe coperta și în paginile revistei pe care a fondat-o în 1968 împreună cu Clay Felker, New York Magazine, „vehicolul ideal pentru comunicare.” Succesul acestei publicații își are originea și în experimentele tipografice pe care Milton le-a făcut în perioada în care Push Pin Studio a tipărit o revistă care, inițial, făcea publicitate agenției, dar ulterior a devenit influentă prin ea însăși.

Dupa 11 septembrie 2001, Milton a intervenit asupra logo-ului „I love NY” schimbând inima pe care a colorat-o în negru în semn de doliu și adăugând cuvintele More Than Ever.

Adio, dragă prietene, îți voi rămâne recunoscător for ever!