International Milorad Dodik, demis oficial după condamnarea definitivă







Milorad Dodik a fost oficial revocat din funcția de președinte al Republicii Srpska de către Comisia Electorală Centrală din Bosnia, după ce instanța de apel a confirmat condamnarea sa penală. Liderul separatist sârbo-bosniac a primit o pedeapsă de un an de închisoare și o interdicție de șase ani pentru ocuparea de funcții publice.

În urma unei decizii a instanței de apel din Bosnia și Herțegovina, Milorad Dodik a fost condamnat definitiv la un an de închisoare pentru încălcarea Constituției și obstrucționarea instituțiilor de stat. Verdictul include și interzicerea desfășurării oricăror activități politice timp de șase ani. Ca urmare, Comisia Electorală Centrală a revocat oficial mandatul de președinte al Republicii Srpska, entitatea majoritar sârbă din Bosnia.

Decizia instanței a fost pronunțată vineri, iar Comisia Electorală a aplicat-o la începutul acestei săptămâni, conform legislației în vigoare. Revocarea survine într-un climat politic tensionat, având în vedere că Dodik este cunoscut pentru retorica sa separatistă și apropierea de Rusia. Autoritățile bosniace au subliniat că aplicarea sentinței este obligatorie, în ciuda opoziției exprimate de Dodik și aliații săi.

Apărătorii lui Milorad Dodik au anunțat că vor ataca decizia Comisiei Electorale la Curtea Constituțională a Bosniei și Herțegovinei, invocând încălcarea drepturilor fundamentale ale clientului lor. De asemenea, echipa juridică intenționează să ceară suspendarea executării pedepsei până la soluționarea definitivă a cauzei.

Pe fondul acestei situații, Dodik a respins public valabilitatea deciziei, declarând că își va continua atribuțiile de președinte al Republicii Srpska „atâta timp cât are sprijinul parlamentului entității.” Reacția sa a fost susținută de mai mulți membri ai partidului său, Alianța Social-Democraților Independenți (SNSD), care au calificat decizia drept o „intervenție ilegală” în autonomia entității sârbe.

Comisia Electorală a informat că alegerile anticipate pentru funcția de președinte vor avea loc în termen de 90 de zile, în conformitate cu normele electorale. Alegerile anterioare au avut loc în 2022, iar scrutinul anticipat ar putea schimba echilibrul politic din regiune.

Condamnarea și revocarea lui Milorad Dodik deschid o nouă etapă în evoluția relațiilor interetnice și instituționale din Bosnia și Herțegovina. Lider controversat, Dodik a fost un susținător constant al autonomiei Republicii Srpska și al unei posibile secesiuni, sfidând adesea autoritățile centrale de la Sarajevo.

În urma deciziei instanței, este de așteptat ca sprijinul extern pentru Dodik să fie reevaluat, în special în contextul tensiunilor geopolitice din Balcani. De asemenea, partenerii internaționali ai Bosniei, inclusiv Uniunea Europeană și Statele Unite, ar putea intensifica presiunile pentru reforme și consolidarea statului de drept, potrivit AP.