Militarul francez, găsit mort într-o cameră de hotel din București, ar fi fost ucis cu o foarfecă. Robert Turcescu: A avut loc o crimă

Un militar francez a fost găsit mort într-o cameră de hotel din București. Potrivit primelor informații din cadrul anchetei, victima prezenta o plagă înjunghiată în zona gâtului care i-a fost fatală. Moartea sa ridică multe semne de întrebare, după cum relatează și jurnalistul Robert Turcescu.

„Informațiile pe care le dețin până în acest moment: la Hotel Pullman a avut loc o crimă, un ofițer francez a fost asasinat cu o foarfecă! Foarfecă într-un hotel?! Ofițer francez asasinat la două zile după vizita ministrului francez al Apărării în România? Am sunat la recepția hotelului Pullman, biata recepționeră a înghețat când am întrebat-o dacă, având în vedere evenimentele recente, se mai fac cazări la hotel:

-Ce evenimente, a întrebat ea, la ce vă referiți?

-La asasinarea ofițerului francez…

A devenit brusc agitată:

-Motivul acestei întrebări?

-Sunt ziarist…

-Nu pot, nu pot să vorbesc despre asta, e confidențial!Mulțumesc, am zis în gând, tocmai ce-ați vorbit“, a scris obert Turcescu, pe Facebook.

.

Nu sunt urme de luptă

Militarul avea 41 de ani și se cazase la hotel în data de 3 noiembrie, alături de mai mulți camarazi. Potrivit unor surse din cadul anchetei există suspiciuni de omor în acest caz, deși camera de hotel nu a fost răvășită, nu există semne de luptă, iar ușa nu a fost forțată. De asemenea, decesul ar fi survenit în zilele anterioare. Trupul bărbatului a fost descoperit de o cameristă care venise să facă curățenie.

Anchetă complexă

Ancheta a fost începută de autorităţile judiciare române, dar, cel mai probabil, va fi preluată de către autorităţile militare franceze, care vor face inclusiv autopsia pentru a stabili cauza decesului şi momentul în care acesta a survenit.

Deocamdată, autorităţile nu au reuşit să vizualizeze imaginile de pe camerele de supraveghere sau să verifice sistemul de cartele care permite pătrunderea în camera de hotel. Franța conduce grupul de luptă al NATO din România și are discolați 550 de militari în baza militară de la Cincu, potrivit news.ro.