PSD conduce în sondaje, dar fără a avea măcar iluzia că ar putea accede la Putere, PNL se măsoară cu USR-PLUS, AUR are exact atâtea procente cât să sperie tot spectrul politic, iar UDMR încheie tot mai lamentabil plutonul partidelor parlamentare.

Sondajul pe luna martie dat publicității de Sociopol constată că partidele parlamentare se stabilizaseră la anumite procente, cu variații mici de la o lună la alta. Dar, trebuie spus, că intervalul de realizare a sondajului nu cuprinde și perioada agitată prin care trece România de duminică încoace, după ce au început mitingurile de protest.

Cifrele lunii martie sunt: PSD – 35%, câștigători fără premiu ai alegerilor și sondajelor din decembrie 2020 încoace. Urmează PNL cu 26%, mai mult decât în alte sondaje, dar tot pe locul al doilea, mult distanțat față de perioada când erau ”umăr la umăr” cu PSD.

USR-PLUS e cotat în sondajul Sociopol la 17%, nemaifiind o amenințare pentru locul de ”mascul alfa” în coaliția de guvernare.

AUR este la un confortabil 12%, un procent care le permite să fie vizibili în Parlament, pentru că dincolo de ușa Casei Poporului au metode de a fi vizibili care depășesc posibilitățile altor partide.

Problema scoasă în evidență de sondaj este, însă alta. Prin ”regula de 3 simplă”, se face un calcul: câte procente spun că ar vota sigur ”dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare” și se estimează numărul votanților care ar ieși din case. Apoi, făcând calculul numărului de voturi pentru fiecare partid se poate vedea câți votanți pierde (prin absenteism) fiecare formațiune.

Așa a ajuns Sociopol la următoarea concluzie: ” PSD 1,4 milioane. Sub ce a luat la parlamentare (1,7 milioane Senat)  PNL 1,0 milioane. Mult sub ce a luat la parlamentare (1,5 milioane Senat)  USR PLUS 0,6 milioane. Sub ce a luat la parlamentare (0,9 mil)  AUR 0,5 milioane. Cam cât a luat la parlamentare (0,5 mil)”.

Adică, desi la alegerile parlamentare din 2020 am avut un absenteism istoric, prin estimări, observăm că și mai mulți români sunt dezinteresați de partide.