Milioane de euro de la UE pentru producătorii români. Cum poți lua banii

În 2019, firma Somnipex Serv Com SRL din România și The Kozani Saffron Producers Cooperative din Grecia au câștigat un proiect pentru promovarea unor produse preparate din fructe și legume, din nuci și măsline, pe piețele din Emiratele Arabe Unite și Vietnam. Sonimpex Serv Com Srl și-a schimbat denumirea și în prezent se numește Sonimpex Topoloveni Srl și este producătorul magiunului de prune de Topoloveni, unul din produsele românești omologate cu IGP la Bruxelles. Bugetul total pentru firma românească este 775 283,00 €, iar contribuția de la bugetul european este 620 226,40 €. Campania are o durată de 3 ani. Entitatea din Grecia beneficiază de un buget total de 1 134 508,00 €, din care 907 606,40 € contribuția UE, informează site-ul lanțulalimentar.ro.

Tot în 2019, Patronatul Din Industria de Conserve din Legume si Fructe si Conserve Mixte “ROMCONSERV” a câștigat un proiect de 856 701,00 €, din care 685 360,80 € contribuție UE, pentru promovarea fructelor și legumelor în Brazilia, Japonia și Statele Unite. În acest proiect se află și o firmă din Cipru, Panagrotikos Syndesmos Kyprou Somateio, care dispune de un buget total de 2 030 367,00 €, din care 1 624 293,60 € contribuție europeană, bani cu ajutorul cărora trebuie să promoveze brânza Halloumi și preparate din măsline.

De asemenea, în 2019, Asociația Operatorilor din Agricultura Ecologică Bio România a câștigat un proiect în valoare totală de 928 322,00 €, din care 742 657,60 € contribuție europeană pentru a promova sucurile bio produse în România pe piețele din China, Israel și Elveția. În proiect, mai este implicată și Natsionalen Sayuz Na Gradinarite V Bulgaria, care dispune de un buget total de 969 057,00 €, din care 775 245,60 € contribuție europeană pentru a promova pe aceleași piețe sucurile bio bulgărești. Amintim că Asociația Bio România a mai câștigat un proiect european pentru promovarea sucurilor bio în Kuweit, Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite, în valoare de 668 161,00 €, din care 534 528,80 € contribuție europeană.

În 2018, ASOCIATIA NATIONALA PRODUCATORILOR DE LEGUME IN SERE, SOLARII SI CAMP LEGROM a câștigat un proiect de 936 580,00 €, din care 749 264,00 € bani europeni, pentru a promova pe piețele din Iordania și Liban legume proaspete obținute în fermele românești. Proiectul expiră anul acesta.

Tot în 2018, ASOCIATIA ORGANIZATIA INTERPROFESIONALA NATIONALA PRODCOM LEGUME FRUCTE DIN ROMANIA a câștigat un proiect de 689 059,00 €, din care 551 247,20 € contribuție europeană, pentru a promova legumele românești, proaspete, congelate sau uscate, în Cehia, Germania și Polonia. În proiect sunt implicate și entități din Bulgaria, Grecia și Cipru.

În 2017, ASOCIATIA PRODUCATORILOR DE SALAM DE SIBIU a câștigat un proiect în valoare de 1 635 964,00 €, din care 1 145 174,80 € din bugetul european pentru a promova salamul de Sibiu în Italia, Spania și România.

În 2015, Romconserv S.A. a câștigat un proiect în valoare totală de 1 462 251,00 €, din care 992 029,00 € contribuție europeană, pentru promovarea promovarea conservelor din legume și fructe pe piețele din Azerbaijan, Belarus, China și Rusia. În proiect sunt implicați și parteneri din Grecia și din Cipru.

În 2015, aceeași asociație Bio Romania care a primit bani, în două proiecte, pentru promovarea sucurilor bio, a mai primit fonduri pentru promovarea cerealelor, a produselor lactate, a fructelor și a mierii și a produselor apicole pe piețele din Franța, Germania și România. Bugetul total a fost de 3 581 423,00 €, din care 1 790 711,00 € din bugetul european.

Fondurile pentru promovarea produselor agro-alimentare sunt oferite de Agenția pentru Consumatori, Sănătate, Agricultură și Alimentație ( CHAFEA ), în cadrul unor programe simple sau multiple, scopul fiind promovarea produselor agro-alimentare din statele membre pe piețele naționale, în alte state comunitare sau în țări-terțe