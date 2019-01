Miliardarul britanic Richard Manson a PRIMIT cea mai CRUNTĂ veste posibilă. Este mai mult decât o poveste dintr-un film

Miliardarul britanic Richard Manson, 55 de ani, descoperă că nu este tatăl celor trei copii avuți cu soția sa. Da, deoarece medicii i-au explicat că starea sa comportă o condiție de sterilitate încă de la naștere. Povestea lui Richard Manson, milionar britanic, a fost definită de presa britanică, ca povestea unei trădări de dimesiuni biblice.





Omului parcă i-a căzut tot pământul în cap. Hotprât să-și înfrunte soția, Kate, mărturisește că cei trei copii, unul de 23 de ani și doi băieți de 19 ani, sunt în realitate făcuţi cu alt bărbat cu care a avut o lungă relație de-a lungul căsniciei.

"Astfel, dintr-o dată am descoperit că nu am copii. Este ca un păcat, poate și mai rău, pentru că-ţi distruge inima atunci când te gândești cine ești. Când cineva te întreabă despre tine, spui că ești tatăl a trei copii, așa te definești pe tine însuți. În acest fel se distruge o poveste fundamentală a vieții tale, nu mai știi cine ești ", povestește bărbatul pentru Daily Mail, explicând că nu mai are legături cu cei trei copii ai lui.

''Urmareresc pe Facebook ce se întâmplă și mi se frânge inima pentru că am văzut că cel mare și-a luat diploma de licență, dar nu am fost invitat. Nu sunt tatăl lor, nu sunt nici măcar prieten de familie. Sunt doar un oarecare care se afla acolo în timp ce ei creştau. Viitorul este deprimant: așteptam bucuria licențelor, a căsătoriilor, a nepoților, a speranțelor și a temerilor lor, pentru ajutor de-alungul vremii. Toate acestea mi-au fost furate în cel mai brutal mod cu putință ".

Richard Manson a dat-o în judecată pe soția pentru fraudă, cerându-i înapoi cele 4 milioane pe care femeia le-a obținut după divorț. Ea a negociat și a obținut restituirea doar a 300 de milioane de euro, obținând și păstrând secretul identității tatălui biologic.

Tocmai de aceea, pentru ca misteriosul om să-și facă apariția, Manson s-a hotărât să relateze propria poveste presei. Vrea ca și copiii să aibă un tată care să fie interesat de ei pentru tot restul vieții. Întâmplarea a declanșat inevitabil o dezbatere aprinsă în presa engleză: "Cine merită să fie numit tată. Acela biologic sau cel care i-a crescut? ".

