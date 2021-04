Premiile Brit Award de anul acesta au printre artiștii nominalizați pe Dua Lipa, Milay Cyrus și Bruce Springsteen. Ceremonia va avea loc pe data de 11 mai, la Londra.

Anul acesta Dua Lipa este printre artiștii care au primit cele mai multe nominalizări.

Harry Styles a primit o singură nominalizare, la categoria cântecul anului, pentru „Watermelon Sugar”. Cel mai recent album al său, „Fine Line”, a fost selectat la ceremonia de anul trecut a premiilor.

Albumul britanic al anului

La categoria „albumul britanic al anului”, au fost selectaţi Arlo Parks – „Collapsed In Sunbeams”, Celeste – „Not Your Muse”, Dua Lipa – „Future Nostalgia”, J Hus – „Big Conspiracy” şi Jessie Ware – „What’s Your Pleasure?”.

Cântecul anului va fi ales dintre „Don’t Need Love” – 220 Kid and Gracey, „Rain” – Aitch and AJ Tracey, „Physical” – Dua Lipa, „Watermelon Sugar” – Harry Styles, „Ain’t It Different” – Headie One, AJ Tracey & Stormzy, „Head and Heart” – Joel Corry & MNEK, „Lighter” – Nathan Dawe & KSI, „Secrets” – Regard & Raye, „Rover” – S1mba & DTG şi „Don’t Rush” – Young T & Bugsey feat. Headie One.

Cel mai bun artist solo britanic va fi desemnat J Hus, Tracey, Headie One, Joel Corry sau Yungblud. Cât priveşte categoria artistă solo, aici au fost selectate Arlo Parks, Celeste, Dua Lipa, Jessie Ware şi Lianne La Havas.

Pentru cel mai bun grup britanic au fost nominalizate Bicep, Biffy Clyro, Little Mix, The 1975 şi Young T & Bugsey.

La titlul de cea mai bună artistă solo internaţională au fost nominalizate Ariana Grande, Billie Eilish, Cardi B, Miley Cyrus şi Taylor Swift.

Pentru categoria artist solo internaţional au fost aleşi Bruce Springsteen, Burna Boy, Childish Gambino, Tame Impala şi The Weeknd.

BTS, Fontaines D.C., Foo Fighters, Haim şi Run the Jewels concurează la categoria grup internaţional.

Gala Brit Awards este programat să aibă loc pe 11 mai, pe O2 Arena din Londra. Pentru al patrulea an consecutiv, comediantul Jack Whitehall va găzdui evenimentul.