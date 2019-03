Mihai Tudose, prima declarație după infarct. Dezvăluiri din ultimele clipe conștient: „S-a stins lumina și...”

Fostul premier al României, Mihai Tudose, a oferit prima declarație de după infarct. Acesta a vorbit despre momentul în care „lumina s-a stins”.





Mihai Tudose a povestit în interviul acordat România TV cum a fost experienţa morţii, el spunând că pur şi simplu şi-a pierdut cunoştinţa, iar primele sunete pe care le-a auzit când şi-a revenit au fost sirenele salvării în care se afla.

„Am trecut pe langa moarte cumva, asa este. Am avut si noroc, si o echipa de medici extraordinari. E bine. Dupa cum vedeti, vorbesc, sunt bine, sunt vioi…Dar a fost un infarct destul de mare”, a spus Mihai Tudose.

„Domnule, cred ca e reclama falsa. Nu am vazut nici tunel, nici flori, nici lumini. Nu erau, dar… Nu m-au năpădit nici imagini din copilărie, nimic din toate astea, pur si simplu s-a stins lumina. Mi-am revenit in sunete de salvare”, a răspuns fostul premier când a fost întrebat dacă a văzut celebrul „tunel”.

Cel care i-a salvat viaţa lui Mihai Tudose a fost Nicolae Bănicioiu.

„Domnule, s-a prins imediat ca e ceva in neregula. Stiti, ca tot profanul…ma doare un pic aici, ce-o fi? Nu, el s-a uitat si, dupa primele simptome mi-a zis „Bai Mihai, cred ca ai ceva la inima”. Eu am zis „Hai, ma, lasa... Iau cu apă” … Bai, e grav. A vazut ca incepusem sa transpir abundent si a zis ca e grav. A chemat salvarea imediat, inainte sa… A venit imediat, cu medic, cu tot ce trebuie. Deci practic echipajul de pe salvare mi-au salvat viata in prima faza si apoi medicii, in sala de operatie, au facut minuni. Interventia a fost rapida si nu au ramas sechele. Daca dura mai mult de la momentul producerii infarctului pana la operatie, ma puteam alege cu leziuni permanente, ireversibile”, a mai spus Mihai Tudose.

