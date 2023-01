Mihai Tudose despre revenirea în Executiv: Nu pot să refuz. Fostul premier pune însă condiții

Vicepreședintele PSD, Mihai Tudose, spune că va accepta să facă parte din Guvernul României dacă Marcel Ciolacu îi va cere acest lucru. Declarația vine după ce liderul PSD a spus că îl vrea cât mai repede în Executiv pe fostul premier.

Are o condiție

Mihai Tudose are însă și o condiție pentru a accepta un portofoliu de ministru: Marcel Ciolacu să fie premier. Politicianul a spus că nu are o preferință pentru vreun minister, dar că este totuși unul pe care nu și-l dorește absolut deloc.

„Într-o singură situație nu pot să refuz, atunci când vine el prim-ministru, pentru că și el atunci când am fost eu premier nu a zis Nu când l-am rugat să vină alături de mine să facem echipă și să muncim. Daca domnia sa îmi solicită, nu am ce face și voi accepta. Acum mingea este la el. Nu am nicio preferință, am doar o nepreferință, dar asta e discuția mea cu el (n.red. Marcel Ciolacu)“, a declarat Mihai Tudose, potrivit stiripesurse.ro.

Dorința lui Ciolacu

Declarația lui Mihai Tudose vine după ce liderul PSD, Marcel Ciolacu a spus că îl vrea pe acesta cât mai repede în Guvern. „Da, pe Mihai Tudose îl vreau în Guvernul României, cât se poate de repede. Are experienţa necesară de a face parte din Executiv, în orice funcţie. L-am lăudat pe domnul Marcel Boloş. Au ieşit imediat breakingnews-uri, nu vrem să dăm Transporturile. Nu, domnule, eu vreau un guvern performant şi un stat eficient.

Au fost doi ani pierduţi cu aşa-zisa guvernare de dreapta. Am vorbit de ministere gestionate dezastruos, cum era MIPE, Ministerul Fondurilor Europene. Eu nu vreau să arunc actul de guvernare şi Guvernul României într-o mascaradă, cum s-a întâmplat acum doi ani, când îşi trăgeau funcţiile din căciulă, în funcţie de rezultatele din judeţe. Guvernele se fac cu oameni cum este Mihai Tudose”, a declarat Marcel Ciolacu, la conferința de presă, organizată după alegerile de la Organizația din Brăila.