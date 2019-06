Mihai Tudose ar accepta să formeze un guvern interimar, de sacrificiu

Fostul premier Mihai Tudose nu ar zice nu, dacă i se va propune să revină la Palatul Victoria. Ideea a fost lansată, ca un simplu scenariu, de USR, prin Andrei Caramitru. Partidele din Opoziție pregătesc moțiunea de cenzură care va fi depusă săptămâna viitoare, pregătesc cabinetul din umbră și încearcă să convingă cât mai mulți parlamentari PSD și ALDE să voteze cot la cot cu ei împotriva Guvernului Dăncilă.





USR l-a implicat și pe președintele Klaus Iohannis în discuțiile despre moțiune și strategia abordată. Totodată, Dan Barna i-a spus președintelui că USR participă la moțiunea împotriva guvernului, dar nu vrea să intre la guvernare. Va intra doar după alegerile anticipate. Barna i-a spus lui Iohannis că acestea ar putea fi organizate după alegerile prezidențiale, iar până atunci guvernul să fie unul interimar.

Mihai Tudose a declarat, ieri, pentru „Evenimentul zilei”, că renunță oricum la calitatea de europarlamentar și că dacă formațiunile care se aliază împotriva guvernului vor cădea de acord că este potrivit pentru formarea guvernului, acceptă, chiar dacă știe că ar fi unul de sarificiu. El a adăugat că nu s-a făcut nicio nominalizare și că ar putea fi oricare coleg al său din Pro România (Sorin Cîmpeanu, Daniel Constantin de exemplu). „Sacrificată este toată țara. Important este ca PSD să nu mai fie la guvernare, pentru că s-a ajuns la un nivel critic. Dacă va fi un guvern interimar de un an sau mai puțin, nu mai contează. Acum, important este să convingem cât mai mulți parlamentari să susțină moțiunea. Chiar și de la ALDE și PSD. Pentru că și acolo sunt foarte mari nemulțumiri”, a explicat Tudose.

Negocieri pentru moțiunea de cenzură

Liderul USR susține că lucrează cu liberalii la textul moțiunii. În ceea ce privește nominalizarea unui premier, președintele PNL Ludovic Orban este mai rezervat în ceea ce-l privește pe Mihai Tudose, dar nu spune un „nu” categoric. „Toate aceste discuții legate de formarea unui Guvern vor fi realizate după căderea Guvernului, ca atare, îi învit pe toți cei care au, într-adevăr, dorința de a-și asuma răspunderea guvernării sau de a participa la guvernare, să pună osul la căderea Guvernului”, spune liderul liberal.

Prin acceptarea lui Tudose USR vrea să rezolve câteva probleme politice (dezintegrarea PSD, dar și siguranța că Ponta rămâne suficient de mic să poată face jocurile) și remedierea unor acte normative: alinierea legilor justiției cu MCV; legea electorală inclusiv votul la distanță; votul la locale în două tururi; eliminarea OUG114. Pentru ca o moțiune de cenzură să fie adoptată, este nevoie de 233 de voturi din totalul numărului parlamentarilor. În acest moment, cifrele arată astfel: PSD+ALDE au împreună 239 de voturi; PNL+USR au 119 voturi; UDMR are 30 de voturi; PMP are 17 voturi; Pro România are 18 voturi; Neafiliați - 10 voturi, Minoritățile 17 voturi

Toate voturile Opoziției și ale independenților, 211, nu pot asigura succesul moțiunii. Dacă nu vor convinge parlamentari ai puterii și pe unii de la minorități, fideli PSD, căderea guvernului va fi un eșec. În afară de asta, în ziua votului Opoziția nu-și permite nici măcar un parlamentar absent.

