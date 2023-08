Mihai Trăistariu, afaceri fabuloase în stațiunea milionarilor. Mihai Trăistariu oferă spre închiriere apartamente în stațiunea Mamaia Nord. Deși vârful de sezon e pe final, turiștii încă dau năvală pe Litoral, pentru a se bucura de o ultimă vacanță. În cadrul unui interviu, artistul a dat detalii despre prețurile solicitate turiștilor pentru a închiria un apartament. De menționat că acesta deține 6 imobile în Mamaia Nord, perla Litoralului.

În anumite locații de pe Litoralul românesc, prețul pentru o singură noapte de cazare poate depăși 1.000 de lei, pentru un cuplu. În Mamaia Nord se percep prețuri fabuloase la cazare și servicii, motiv pentru care a căpătat și numele de „stațiunea milionarilor”. Mihai Trăistariu are unități de cazare în Mamaia Nord și, deși cheltuielile sale au crescut simțitor, ține prețurile jos.

Deși unele apartamente costă și peste 700 de lei pe noapte, Mihai Trăistariu oferă spre închiriere în exorbitanta stațiune Mamaia Nord un apartament la prețul de 350 de lei. Este tariful valabil în lunile iulie și august. În aprilie, mai și iunie, artistul oferă prețuri imbatabile, respectiv 150 de lei. În astfel de apartamente pot sta inclusiv șase persoane, precizează cântărețul. Nu dorește să mărească prețurile dintr-un simplu motiv. Nu vrea ca unitățile acelea să fie goale, în perioada sezonului estival. Mihai Tărstariu, afaceri fabuloase.

„Eu mi-am păstrat același preț de când am deschis. În aprilie, mai, iunie am 150 de lei pentru un apartament în care pot sta și șase persoane. Iulie și august, care sunt cele mai căutate luni, am 350 de lei un apartament. Și este un preț bun pentru Mamaia Nord. La mine, prețul este aproape la jumate. Pentru că pe mine mă interesează să nu le am goale. Asta înseamnă turism”, a spus Mihai Trăistariu.