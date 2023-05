Mihai Stoica, despre blaturile din fotbal. Meciul care nu i s-a părut corect şi de ce se teme cel mai tare managerul de la FCSB

Mihai Stoica, managerul general al clubului FCSB, a dat de înțeles că cel puțin într-un meci din cadrul play-off-ului din Superliga jucătorii nu și-au apărat corect șansele și a recunoscut că se teme de posibile jocuri de culise în ultimele trei etape din Superliga.

În următoarea etapă din play-off-ul Superligii, Rapid va primi vizita lui Sepsi, Craiova pe cea a CFR-ului, iar campioana CFR se va deplasa pe Arena Naţională pentru meciul cu FCSB.

Mihai Stoica: Cel puțin un meci din acest play-off nu s-a disputat corect

„N-am avut niciodată convingerea asta şi n-am convingerea că toate meciurile din play-off s-au disputat corect. N-am convingerea asta. Cel puţin într-un meci mi s-a părut că unii n-au avut aşa…”, a spus Mihai Stoica.

Întrebat dacă se referă la meciul dintre Farul Constanța și Rapid București, scor 7-2, și la scandarea giuleștenilor de la finalul partidei, Mihai Stoica a ales să nu comenteze: „Nu vreau să fiu suspendat”, a fost replica lui Mihai Stoica.

Gigi Becali: Bă, eu am o convenție cu ăsta, cu Rotaru

În timp ce Mihai Stoica spunea că a simțit un blat în play-off, patronul său spunea nonșalant că are o convenție cu Universitatea Craiova.

„Bă, eu am o convenție cu ăsta, cu Rotaru. I-am dat mesaj: «Bă, tu ești fratele meu mai mic. Tu o să mă faci pe mine campion, eu o să te fac pe tine locul 3. El mi-a răspuns: Hagi locul 1, eu locul 2, tu locul 3. Bă, nu are cum! I-am zis că nu se mai poate la punctaj.

Mi-a răspuns: A, da. Păi bine atunci, eu bat Farul sigur, tu bați CFR sigur, Da, bă, eu bat sigur CFR, bate tu Farul sigur. Bine, sunt glumele noastre, vă dați seama. E om de calitate”, a declarat senin Gigi Becali.

Mihai Rotaru: Nu există o convenție propriu-zisă cu Becali

Mihai Rotaru, finanțatorul de la Universitatea Craiova, a comentat, oarecum rușinat, afirmațiile lui Gigi Becali. Patronul oltenilor a marșat pe ideea că nu există o convenție propriu-zisă cu Becali. „Nu avem nicio înțelegere, dumneavoastră îl știți pe patronul de la FCSB. Singura înțelegere este că eu bat Farul. Nu există așa ceva, sunt glume. Nu există alianțe.

Eu am convenție și cu Gică Hagi că-l bat, și cu CFR-ul că bat Farul, am «convenție» cu toată lumea că voi câștiga următorul meci. Ar fi ciudat să am o convenție că nu câștig”, a declarat Mihai Rotaru

„Dacă FCSB face acelaşi rezultat cu Farul s-a terminat, da. Nu s-a terminat, că putem bate în deplasare Farul şi sunt convins că se va întâmpla, după care CFR s-ar putea să aibă nevoie de punct sau puncte în ultima etapă. Am fost la Cluj şi nu e meci uşor”, a mai spus conducătorul de la FCSB, potrivit orangesport.ro.