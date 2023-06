Mihai Stoica apără transferul lui Alexandru Băluță la FCSB. Rolul fostului craiovean în dispozitivul lui Gigi Becali

Jucătorul de fotbal Alexandru Băluță este primul transfer pe care l-a făcut FCSB în această vară, oficial. Jucătorul a rămas liber de contract, după ce și-a încheiat conturile cu Akademia Puskas. El a ajuns la o înțelegere cu FCSB, deși pe fir au intrat și cei de la Universitatea Craiova. Gruparea din Bănie s-a interesat de serviciile lui Băluță, iar fotbalistul a fost acuzat de „trădare” după ce a preferat să semneze cu echipa lui Gigi Becali.

Acest transfer, al mijlocașului craiovean, a atras atenția și criticile unor foști jucători importanți, care au declarat că postul ar fi deja „suprasolicitat”. Printre critici s-au aflat Marius Lăcătuș și Florin Prunea, cei doi argumentându-și punctele de vedere.

„Alex Băluță e pe alt tipar, nu cred că știe să se apere. E un jucător tehnic, speculativ. Se doresc a fi vânduți, probabil, și Coman și Tavi. Nu? Eu cred că singurul loc în care ar putea să joace titular ar fi în spatele vârfului. Acum, sincer vorbind, l-a luat ca să nu joace? Poate joacă în bandă dreaptă, eu știu? Cred că el trebuie să spună unde se simte cel mai bine și unde dă cel mai bun randament”, a spus Marius Lăcătuș, la Digi Sport.

Mihai Stoica și-a apărat decizia

Afirmațiile nu au fost, însă, pe placul lui Mihai Stoica, unul dintre sfătuitorii cei mai apropiați ai lui Gigi Becali. Managerul general de la FCSB le-a dat replica criticilor care au contestat transferul pe care l-a făcut.

„Am rămas şocat când am văzut că mulţi oameni care sunt plătiţi să analizeze şi mutările din fotbalul românesc care spuneau, dând dovadă de un diletantism feroce, cum am luat noi un jucător pe o poziţie pe care eram dublaţi, triplaţi, pe post. Dragii mei, Băluţă a suscitat interesul Stelei (n.r. – FCSB-ului) din momentul în care a început să joace în zonă centrală. Nea Gigi Mulţescu i-a schimbat poziţia. L-a luat din extremă şi l-a jucat număr «9 fals», «10». Am spus-o în emisiune. I-aş ruga pe ceilalţi să ne urmărească emisiunile. Sunt gratis, pe Youtube”, a spus Mihai Stoica.

Gigi Becali l-a dorit pe Băluță la FCSB

Mihai Stoica a precizat că aducerea fotbalistului la FCSB a fost dorința lui Gigi Becali care nu a fost mulțumit de opțiunile pe care le avea.

„Am spus clar că Gigi a considerat că variantele pe care le aveam la Olaru şi Edjouma, care erau Oaidă şi Nikolov, nu erau variante pe care şi le dorea. Îi dorea pe Djokovic şi Băluţă. Am spus asta clar. Nu a jucat Băluţă extremă în ultimii ani. Îi avem acolo pe Octavian Popescu sau Florinel Coman. Dar Băluţă a venit ca să dubleze o poziţie foarte importantă: cea de inter”, a declarat Mihai Stoica la Digi Sport.

Alexandru Băluță a fost transferat la Slavia Praga, pentru 2,6 milioane euro, de la Universitatea Craiova, în vara lui 2018. El a jucat în 24 de meciuri pentru Slavia Praga, pentru care a marcat 4 goluri și 5 assist-uri. Ulterior jucătorul s-a transferat la Slovan Liberec, unde a reușit 5 goluri și 6 pase decisive în 25 de partide, iar din 2020 a jucat pentru Puskas Akademia. Aici a reușit 15 goluri și 16 assist-uri în 85 de meciuri.