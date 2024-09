Sport Mihai Rotaru, încrezător în echipa lui, după remiza cu U Cluj. Planuri pentru următoarele meciuri







Mihai Rotaru nu se lasă afectat de rezultatele recente ale echipei sale. În plus, patronul celor de la Universitatea Craiova susține că urmează o perioadă cu reușite. Din ultimele 12 posibile, jucătorii săi au reușit să acumuleze doar două.

Mihai Rotaru, planuri mari pentru perioada următoare

În urma remizei cu U Cluj, patronul Universității Craiova nu este deloc îngrijorat și este convins că urmează o perioadă cu rezultate bune. În plus, Mihai Rotaru și-a făcut planurile pentru meciurile următoare, menționând că Alex Cicâldău va intra pe teren în meciul cu Slobozia.

Acesta se bazează și pe Screciu și Lukic. Totodată, echipa oltenilor va fi completă după revenirea mijlocașului Anzor Mekvabishvili, care a trecut printr-o accidentare.

Ce urmează pentru olteni

„Problema nu e că am făcut egal la Cluj, ci că am pierdut la Iași, la Dinamo, că nu am câștigat cu Rapid acasă. Se joacă, vedem cine va fi pe primele 3 poziții la finalul sezonului regulat și cine va fi campion după play-off. Acum să spunem plusurile, faptul că Screciu a jucat 82 de minute. Ivan, după mult timp, a intrat foarte bine în meci. Badelj s-a comportat foarte bine”, a explicat patronul Universității Craiova.

Ce îl îngrijorează pe Mihai Rotaru

Potrivit afaceristului, un egal cu Slobozia ar ridica motive de îngrijorare. Disputa dintre cele două echipe este programată pentru data de 30 septembrie. În ceea ce privește meciul cu U Cluj, patronul Universității Craiova susține că în repriză au fost mai multe greșeli. Totodată, acesta a subliniat că „Mitriță este cel mai valoros jucător din campionat”. În plus, Rotaru a felicitat echipa adversă, precizând că are o serie de avantaje.

U Cluj este un lider care merită să fie pe locul 1. Se va lupta la primele locuri, are stabilitate financiară, are lot, soluții pe bancă, felicitări! Faptul că nu am pierdut este un plus, că rămânem în preajma lor”, a mai spus acesta.

Laude pentru Cicâldău

Despre Cicâldău, patronul oltenilor susține că este un adevărat luptător și că „are o foame incredibilă, vrea să facă performanță, este un luptător, un «hard worker»”.