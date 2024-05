Sport Mihai Rotaru, scandal cu Ilie Dumitrescu: Cu mine vorbești cu „domnul Rotaru”







Mihai Rotaru, finanțatorul de la Universitatea Craiova, s-a certat la un post de televiziune cu Ilie Dumitrescu. Rotaru s-a arătat deranjat că fostul internațional a spus că Jovan Markovic are probleme cu greutatea recomandând-i 1o clinică de specialitate”.

Mihai Rotaru, ieșire nepotrivită la adresa lui Ilie Dumitrescu

Farul - Universitatea Craiova s-a terminat la egalitate, scor 3-3. Oltenii sunt pe locul trei la două puncte de CFR Cluj. După meci, Mihai Rotaru a intrat în direct lansând tot felul de acuzații care l-au vizat pe Ovidiu Hațegan, arbitrul care a fost în camera VAR, cel căruia, spune el, în Bănie i se spune „Hoțugan”.

Mai exact, între Ilie Dumitrescu și Mihai Rotaru a avut loc un schimb de replici nepotrivite, în direct la emisiunea „Fotbal Club”. Rotaru s-a enervat când Ilie Dumitrescu l-a numit „Mike” și a avut o ieșire necontrolată la adresa lui Dumitrescu. Mai jos vă prezentăm dialogul dintre cei doi:

Mihai Rotaru: „Eu nu am numărul lui Ilie Dumitrescu, nu mi-a recomandat mie nicio clinică niciodată”

Ilie Dumitrescu: „O să-ți dau numărul de telefon...”

Rotaru: „O să vă dau”

Dialogul dintre cei doi s-a aprins și mai tare

Ilie Dumitrescu: ”O să vă dau numărul de telefon, de la clinica din Spania (n.r unde se poate slăbi), pentru că mie chiar îmi place acest copil”

Rotaru: „Cu mine vorbești cu «domnul Rotaru», nu cu «Mike». Iliuță, nu ai vorbit niciodată cu mine. Ai declarat de 10 ori că mi-ai dat mie numărul”.

Ilie Dumitrescu: „Eu am vorbit cu cineva din anturajul dumneavoastră, cu Radu, și prin el am spus că vă recomand o clinică din Spania. De altfel, am înțeles că ați spus că vreți să mă invitați la masă și să vorbim”

Mihai Rotaru: „Eu stau în București și nu v-am invitat niciodată la masă.

Ilie Dumitrescu: „Înseamnă că acea persoană nu este din anturajul dumneavoastră”

Rotaru: „Luați numărul meu de la Radu Naum și puteți să-mi transmiteți mie mesajul.”

Mihai Rotaru, și mai dur față de Ilie Dumitrescu

Nu este prima oară când cei doi se contrează în direct. În luna martie 2023, disputa a fost declanșată tot de Mihai Rotaru și pe tema lui Markovic.

Mihai Rotaru: „Markovic, când a intrat titular, a fost cocoșat între ghilimele, a fost distrus de către mass-media, de către specialiști, de către nespecialiști. A fost extrem de apăsat. I s-a spus că nu avea ce căuta acolo.”

Ilie Dumitrescu: „L-a distrus cineva că i-a spus că tricoul, în loc să fie mulat, avea valuri pe el că era puțin cu țesut adipos?”

Mihai Rotaru: „Vă mai întreb o dată. Au fost atâtea emisiuni la care am intrat și erați acolo. Dacă doctorul ne-a spus că greutatea lui este 90,4 kilograme, ce să fac, să inventez și să îi spun că trebuie să aibă 85?”

Ilie Dumitrescu: „Ce înălțime are el?”

Mihai Rotaru: „1.85 metri.”

Ilie Dumitrescu: „Deci 90 de kilograme la 1,85. Eu nu cred în varianta asta. Eu nu sunt doctor, dar eu nu cred varianta asta. Exemplul pentru copilul ăsta e Alibec. Lui Alibec i-au trebuit câțiva ani să ajungă la maturitate și să facă efortul ăsta. Uitați-l pe adevăratul Alibec. Copilul ăsta face o fază acum și mai trec câteva meciuri să mai facă încă una. De la 17 ani l-am remarcat, am spus ’vedeți că aveți vârf, pe Markovic’. Arăta foarte bine atunci, nu avea kilograme în plus”, a spus el, potrivit gsp.ro.