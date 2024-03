Sport Mihai Rotaru, nemulțumit de Universitatea Craiova, deși a bătut CFR Cluj







Universitatea Craiova a câștigat meciul împotriva echipei CFR Cluj, scor 2-1, dar finanțatorul echipei oltene nu a fost deloc mulțumit de performanța jucătorilor săi.

Mihai Rotaru observă că jucătorii săi puneau piciorul pe minge doar pentru a o transmite adversarului, în special în prima parte a meciului.

Universitatea Craiova, prestație slabă în meciul cu CFR Cluj, susține Mihai Rotaru

Mihai Rotaru a admis că CFR Cluj a fost superioară în prima repriză, însă afirmă că dominația lor a fost influențată și de greșelile făcute de FCU Craiova.

„Nu e nevoie să fac analiză. Trebuie să puneți intervenția de la finalul meciului cu FCU Craiova. Nu mai țineți minte? Cred că dominarea lui CFR Cluj a fost izvorâtă dintr-o sumedenie de pase greșite. Noi puneam piciorul pe minge doar pentru a o trimite la CFR.

Cred că ăsta a fost planul lui Ivaylo, mergem să suferim și să îi prindem pe contre. A fost o senzație neplăcută și pentru mine, aceea că suntem dominați total”, a spus finanțatorul de la Universitatea Craiova.

Alexandru Mitriță, lăudat de finanțator

În continuare, Mihai Rotaru a subliniat că a doua repriză a fost mult mai bună și că echipa a avut ocazia să marcheze încă o dată.

Finanțatorul și-a exprimat regretul că nu au reușit să facă 3-0.

„Baiaram a rămas într-o postură foarte bună. A fost un meci în care nu țin minte vreo ocazie a lui CFR Cluj în repriza secundă”, a mai adăugat acesta.

Patronul Universitatea Craiova a adus apoi laude la adresa lui Alexandru Mitriță, catalogându-l drept extraordinar și menționând că jucătorul trebuie ales la echipa națională.

„Din punct de vedere sportiv, Mitriță e extraordinar. Cu el ar fi trebuit să înceapă lista. Bine, nu cu el, dar să fie în primul 3, acolo, cu Stanciu. Dacă au fost altfel de probleme sper să se rezolve până la Campionatul European. Mitriță ajută România, nu mă ajută pe mine!”.

Universitatea Craiova, șanse mari să învingă în meciul cu Rapid

Mihai Rotaru a mărturisit apoi că speră să aibă tribunele pline la meciul cu Rapid și că, în ceea ce privește scorul final, Universitatea Craiova ar putea să câștige.

„Trebuie să ne facem calculele. Pentru lupta la podium este etapa noastră. Pentru ceva mai mult, trebuie să așteptăm și rezultatul de mâine.

Sperăm să avem un stadion plin cu Rapid. Eu zic că îi batem și atunci ne consolidăm poziția. Mai zic și că Sepsi nu pierde pe Arena Națională. Să nu uităm că FCSB nu are vârf, nu are bancă și nu are fotbalist under”, a mai adăugat Mihai Rotaru, finanțator Universitatea Craiova, potrivit gsp.ro.