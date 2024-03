Sport Dan Șucu răspunde după scandalul de la Rapid. Nu are de gând să-l suspende pe Daniel Niculae







Dan Șucu a dorit să ofere unele clarificări în ziua în care Daniel Niculae, președintele clubului, a fost convocat pentru audieri în legătură cu un dosar privind aducerea de materiale pirotehnice în stadion împreună cu liderii galeriei.

Șucu spune că s-a trezit de dimineață cu un telefon prin care i s-a transmis că președintele clubului a plecat la audieri și a precizat că știe foarte puține informații din dosar, și a văzut doar partea ce are legătură cu Daniel Niculae.

Dan Șucu, prima reacție după scandalul de la Rapid

Patronul clubului Rapid a ținut să spună că legea trebuie respectată, însă e nevoie să se facă o diferență între violență și niște torțe aprinse.

Dan Șucu a evidențiat că nu îl vede pe președintele clubului cu arme.

„Cercetarea are loc în continuare. Noi avem obligația să respectăm legile. Partea asta cu materialele pirotehnice sunt în afara legii. Nu putem face o echivalare între niște torțe și violență, bătaie pe stadion, distrugeri. Nu a tras Niculae cu arma! Sunt lucruri foarte diferite. Nu mi-l imaginez pe domnul Niculae cu o mitralieră în mână.

Dacă aș ști că în casa lui Daniel sunt arme și muniții, aș avea o problemă. Dar nu cred că e cazul”, a mai declarat Șucu.

Referitor la materialele pirotehnice care ar fi fost introduse pe stadion cu ajutorul lui Daniel Nicolae, patronul Rapidului a spus că ei păzesc stadionul doar pe perioada meciului, având în vedere că este luat în chirie.

„Azi mă simt ca și cum a fost o nuntă frumoasă, iar la final a aruncat cineva cu noroi pe rochia miresei”, a mai spus Dan Șucu.

Daniel Niculae nu va fi suspendat din funcție

În continuare, Dan Șucu a explicat și care e treaba cu încăperea secretă descoperită de autorități în stadionul Giulești.

Potrivit acestuia, stadionul aparține Clubului Sportiv Rapid și de aceea trebuie să aibă o discuție cu proprietarul despre firma de pasă angajată, deoarece a lor nu are legătură.

„Avem între 250 și 350 de oameni în dispozitivul de pază al firmei cu care lucrăm. Nicio firmă nu poate fi sigură că niciun nedumerit nu va arunca cu o făclie pe teren. Dacă aș găsi una, m-ar ajuta și pe mine cu alte cheltuieli. O zi la două săptămâni ne aparține. În ce privește paza pe perioada cât noi suntem chiriași, nu mă privește pe mine.

Pe baza a ce știm acum, Niculae nu va fi suspendat. Așteptăm să aflăm mai multe și vom vedea, dar nu e cazul. Nu am văzut pe cineva mai implicat la Rapid decât pe el.

Am discutat cu Nico, nu mi-am dat seama de ceva care să fie în neregulă”, a adăugat Dan Șucu în conferința de presă susținută.

Dan Șucu spune că nu vrea să rezolve problemele prin forță

De asemenea, finanțatorul Rapidului a evidențiat că ideea de a rezolva problemele prin forță nu-l reprezintă, iar ei au avut o relație tot mai civilizată cu galeria.

Dan Șucu a ținut să evidențieze că mai greu a fost să ia două autogoluri în meciul cu petrolul, nu în această situația, menționând că nu vrea să dea percepția fanilor că nu e sigur pe stadion.

„Cum aș putea compara ce se întâmplă aici cu ce a fost pe Arcul de Triumf. Cum puteți face asta? Existența unei torțe în tribună e greu de văzut ca ceva penal. Văd meciuri din Grecia unde materialele sunt folosite de mult mai multe ori ca aici.

Legea trebuie respectată. Așteptăm fanii pe Giulești cu Farul, sunt în siguranță. Nu au avut acordul meu să bage material. Dacă au cerut altcuiva, nu știu ce să spun. Am fost sancționați cu 60.000 de lei, am avut sectoare suspendate, iar noi am avut doar o torță. Este exagerat”, a mai adăugat Dan Șucu.