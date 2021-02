Mihai Găinușă are probleme cu banii. În urmă cu aproape un deceniu, Mihai Găinușă și Șerban Huidu scriau istorie cu emisiunea Cronica Cârcotașilor. Cu toate că realizau una dintre cele mai populare emisiuni din România și relația lor profesională părea indestructibilă, cei doi „Cârcotași” au decis să își continue activitatea pe drumuri separate. Amândoi au întrat în lumea radioului, însă pe proiecte diferite, cei doi prieteni devenind astfel rivali.

Despărțirea lor i-a afectat din punct de vedere profesional, iar profiturile firmelor lor au avut destul de mult de suferit.

În ceea ce privește firma lui Șerban Huidu, ”Hodoronc Tronc Production”, aceasta a avut destul de mult de pierdut după ruptura dintre „Cârcotași”. În 2014, anul în care cei doi și-au încheiat activitatea profesională, profitul firmei a scăzut de la 5,5 milioane lei la 2,2 milioane lei. Cu toate astea, ultimii șase ani au fost destul de productivi pentru Șerban, iar firma i-a adus peste 13,5 milioane lei.

În cazul lui Mihai Găinușă, lucrurile stau mult mai rău. În 2016, an în care a avut o cifră de afaceri de 13.400 lei și un profit negativ de 195.000, acesta a fost nevoit să își lichideze firma de producție „Trosc Pleosc Production”,

Înaintea scandalului cu Huidu, firma înregistra venituri de peste un milion de lei pe an, scrie Wowbiz.

Cearta dintre Mihai Găinușă și Șerban Huidu a luat prin surprindere pe toată lumea și nici până azi nu se știe motivul pentru care cei doi au rupt prietenia.

„Mulțumesc Șerban că ai crezut în valoarea mea. Nu-ți mulțumesc pentru că ai distrus ceea ce am construit împreună. Și ți-ai asumat integral meritele. Nu mă deranjează toate mesajele tale, deoarece nu mă mai interesează trecutul. Am făcut radio și televiziune și înainte de Cronică, fac și după. N-o să fac niciodată compromisul de a scrie vulgarități, numai ca să câștig un public pe care n-o să-l respect”, a spus la un moment dat Mihai Găinușă.