PSD îl amână pe Iohannis. „Nu ne-a spus așa ceva la consultări!” Ce vor decide liderii partidului

Mihai Fifor a declarat, miercuri, după ce președintele Klaus Iohannis a decis să invite partidele politice parlamentare să semneze un acord național pentru consolidarea parcursului european al României, că subiectul se va discuta, joi, în coaliția de guvernare și vineri într-o ședință CEX PSD. Fifor nu a respins propunerea șefului statului.

„Nu a fost o discutie de acest gen (la consultările cu Iohannis - n.r.). Doamna premier a spus ca PSD cauta formula pentru aplicarea referendumului, ca PSD a inteles votul la referendum si am discutat despre parcursul european pe care PSD il are si pe care Guvernul va continua sa il aiba. Punctual, despre un pact, nu s-a discutat. O astfel de decizie o sa o discutam in forurile de conducere ale PSD, in speta in CEX-ul pe care il vom avea vineri.”, a declarat Mihai Fifor.

Președintele Klaus Iohannis a invitat partidele parlamentare să semneze un acord național pentru consolidarea parcursului european al României.

„Am decis să invit partidele politice parlamentare să semnăm un acord național pentru consolidarea parcursului european al României. Vom semna un pact politic. Acesta conține următoarele chestiuni: transpunerea în legislație a interzicerii amnistiei și grațierii, a interzicerii emiterii de OUG, precum și revizuirea Legilor Justiției.

Propun ca cei care vor semna pactul să se angajeze să transpună în legislație măsurile necesare exercitării depline și efective a dreptului la vot al cetățenilor români. Acordul va fi trimis imediat partidelor parlamentare. Aștept un răspuns afirmativ la invitația mea.”, a declarat Klaus Iohannis.

