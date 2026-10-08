Mihai Fifor, despre negocierile PSD cu Luca Niculescu: „Un început încurajator”

Negocierile dintre conducerea PSD și Luca Niculescu au fost constructive, a transmis Mihai Fifor. Social-democratul a prezentat, într-o postare pe Facebook, măsurile pe care partidul le consideră prioritare pentru viitorul guvern, printre care indexarea pensiilor, eliminarea unor contribuții la sănătate și menținerea taxelor la nivelul actual în 2027.

Mihai Fifor a apreciat pozitiv primele discuții purtate de conducerea PSD cu premierul desemnat Luca Niculescu. Fostul ministru al Apărării a scris pe Facebook că Niculescu s-a arătat dispus să includă în programul viitorului guvern o parte dintre măsurile economice propuse de social-democrați.

„Un semnal pozitiv, care trebuie însă confirmat prin angajamente clare și printr-un program de guvernare capabil să schimbe direcția în care merge România”, a afirmat fostul ministru.

Social-democratul a caracterizat prima rundă de discuții drept „constructive” și „un început încurajator”, dar a arătat că formarea unei majorități parlamentare trebuie să aibă la bază un program de guvernare.

„După luni de criză politică, de incertitudine economică și de decizii ale căror costuri au fost suportate aproape exclusiv de cetățeni și de mediul de afaceri, România are nevoie de un guvern funcțional, de stabilitate și, mai ales, de o schimbare reală a modului în care este administrată țara”, a continuat el.

Fifor a făcut referire și la apelul adresat de președintele PSD, Sorin Grindeanu, partidelor PNL și UDMR, pe care l-a descris drept unul la maturitate și responsabilitate politică.

În opinia sa, viitoarea majoritate trebuie să fie transparentă și să se formeze în jurul unor obiective de guvernare, nu pe baza negocierilor pentru distribuirea funcțiilor.

Mihai Fifor a afirmat că obiectivul PSD în negocierile cu premierul desemnat nu este obținerea unor portofolii ministeriale, ci modificarea politicilor economice.

„Pentru PSD, miza acestor discuții nu o reprezintă ministerele sau funcțiile. Miza este schimbarea direcției economice a României”, afirmă social-democratul.

Partidul a pregătit mai multe propuneri care ar urma să fie aplicate în primele 100 de zile de la instalarea noului executiv. Printre acestea se numără prezentarea în Parlament a situației deficitului bugetar și a obligațiilor de plată amânate, precum și o rectificare bugetară urgentă, astfel încât spitalele și serviciile publice esențiale să dispună de finanțarea necesară. PSD solicită și adoptarea unui buget pentru 2027.

„Cerem indexarea pensiilor, inclusiv a celor militare, conform legii, eliminarea CASS pentru mame, veterani și persoanele cu dizabilități, precum și asigurarea resurselor energetice necesare pentru sezonul rece”, explică Fifor.

În privința mediului de afaceri, social-democrații solicită achitarea facturilor restante ale statului într-un interval de cel mult 90 de zile și accelerarea rambursărilor de TVA pentru companiile cu risc fiscal redus. Alte propuneri vizează simplificarea procedurilor birocratice și asumarea unui angajament, alături de reprezentanții companiilor și ai sindicatelor, pentru a nu majora taxele în 2027.

Mihai Fifor a prezentat și poziția PSD privind reorganizarea administrației publice. Partidul susține colaborarea între comunitățile locale, organizarea unor servicii publice comune și încurajarea comasărilor voluntare.

Potrivit fostului ministru, reforma nu ar trebui realizată prin decizii arbitrare care ar putea afecta funcționarea administrațiilor locale.

„Toate acestea înseamnă o schimbare de paradigmă. Înseamnă să înlocuim logica austerității permanente cu responsabilitatea economică, să punem capăt improvizației și să readucem în centrul guvernării preocuparea pentru oameni”, adaugă el.

Fifor a transmis că disponibilitatea PSD pentru negocieri nu echivalează cu acceptarea oricărei formule de guvernare. Social-democrații solicită garanții că viitorul executiv va adopta o altă abordare economică.

„PSD intră în aceste negocieri cu bună-credință, dar și cu limite foarte clare. Nu vom gira o nouă aventură politică și nu vom susține un guvern care, sub o altă formulă, ar continua politicile care au adâncit dificultățile economice și sociale ale României”, a scris Fifor.

Fostul ministru a invocat și problemele care trebuie rezolvate în perioada următoare, printre care rectificarea bugetară, pregătirile pentru sezonul rece și elaborarea bugetului de stat pentru anul viitor. În acest context, a atras atenția că prelungirea crizei politice ar complica situația economică a României. Mihai Fifor a afirmat că PSD este pregătit să participe la guvernare, însă numai în baza unor obiective concrete și a unor angajamente care să fie respectate.

„Dar responsabilitatea nu înseamnă un cec în alb acordat nimănui. Înseamnă un program clar, obiective măsurabile și garanția că schimbarea promisă românilor se va regăsi în deciziile viitorului guvern”, a conchis Mihai Fifor.