Mihai Fifor către Siegfried Mureșan: SAFE nu este un cec în alb

Deputatul PSD Mihai Fifor a criticat, într-o postare pe Facebook, poziția europarlamentarului Siegfried Mureșan privind programul european SAFE, susținând că înzestrarea Armatei Române trebuie însoțită de transparență și verificarea contractelor.

Mihai Fifor a afirmat că fondurile alocate nu trebuie cheltuite fără explicații și fără control.

„SAFE nu este un cec în alb! Iar transparența nu este o piedică în calea înzestrării Armatei Române!”, a transmis social-democratul, subliniind că România are nevoie de o armată modernă și de echipamente militare adecvate responsabilităților sale în cadrul NATO.

Fifor spune că suma de 16,68 miliarde de euro asociată programului reprezintă bani împrumutați, care vor trebui rambursați. Din acest motiv, el consideră necesară verificarea fiecărui contract și justificarea cheltuielilor.

„Banii din SAFE nu sunt un cadou făcut României. Sunt bani împrumutați, pe care îi vom rambursa noi, copiii și nepoții noștri”, a scris acesta.

Deputatul PSD a făcut referire și la Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), criticând negocierile și angajamentele asumate anterior de reprezentanți ai altor formațiuni politice. El i-a menționat pe Cristian Ghinea și Florin Cîțu, susținând că unele dintre deciziile luate atunci au consecințe care se resimt și în prezent.

„Tocmai de aceea nu vom accepta repetarea acestei experiențe cu SAFE”, a afirmat Fifor.

În mesajul său, deputatul a susținut că investițiile în apărare ar trebui să contribuie și la dezvoltarea industriei naționale, prin transfer tehnologic, capacități de producție și crearea de locuri de muncă.

„A verifica nu înseamnă a bloca. A cere transparență nu înseamnă a sabota. Iar a apăra banul public nu înseamnă a pune în pericol securitatea națională”, a mai scris Fifor.

Fifor a încheiat afirmând că Guvernul PSD trebuie să implementeze programul SAFE, dar și să se asigure că România primește echipamentele pentru care plătește, că achizițiile respectă legea și că fondurile sunt folosite în interesul securității naționale.