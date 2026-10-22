Politica

Mihai Fifor către Siegfried Mureșan: SAFE nu este un cec în alb

Mihai Fifor către Siegfried Mureșan: SAFE nu este un cec în alb
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Deputatul PSD Mihai Fifor a criticat, într-o postare pe Facebook, poziția europarlamentarului Siegfried Mureșan privind programul european SAFE, susținând că înzestrarea Armatei Române trebuie însoțită de transparență și verificarea contractelor.

Fifor: SAFE nu e un cec în alb

Mihai Fifor a afirmat că fondurile alocate nu trebuie cheltuite fără explicații și fără control.

„SAFE nu este un cec în alb! Iar transparența nu este o piedică în calea înzestrării Armatei Române!”, a transmis social-democratul, subliniind că România are nevoie de o armată modernă și de echipamente militare adecvate responsabilităților sale în cadrul NATO.

Critici pentru PNRR

Fifor spune că suma de 16,68 miliarde de euro asociată programului reprezintă bani împrumutați, care vor trebui rambursați. Din acest motiv, el consideră necesară verificarea fiecărui contract și justificarea cheltuielilor.

Internetul, în pericol. Inclusiv site-uri guvernamentale au fost închise
Internetul, în pericol. Inclusiv site-uri guvernamentale au fost închise
Cum îți poți ajuta copilul să-și cumpere o locuință fără să te pui în pericol 
Cum îți poți ajuta copilul să-și cumpere o locuință fără să te pui în pericol 

Banii din SAFE nu sunt un cadou făcut României. Sunt bani împrumutați, pe care îi vom rambursa noi, copiii și nepoții noștri”, a scris acesta.

Mihai Fifor

Mihai Fifor. Sursa foto: Facebook/Mihai Fifor

Deputatul PSD a făcut referire și la Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), criticând negocierile și angajamentele asumate anterior de reprezentanți ai altor formațiuni politice. El i-a menționat pe Cristian Ghinea și Florin Cîțu, susținând că unele dintre deciziile luate atunci au consecințe care se resimt și în prezent.

„Tocmai de aceea nu vom accepta repetarea acestei experiențe cu SAFE”, a afirmat Fifor.

Ce promite Fifor despre SAFE

În mesajul său, deputatul a susținut că investițiile în apărare ar trebui să contribuie și la dezvoltarea industriei naționale, prin transfer tehnologic, capacități de producție și crearea de locuri de muncă.

„A verifica nu înseamnă a bloca. A cere transparență nu înseamnă a sabota. Iar a apăra banul public nu înseamnă a pune în pericol securitatea națională”, a mai scris Fifor.

Fifor a încheiat afirmând că Guvernul PSD trebuie să implementeze programul SAFE, dar și să se asigure că România primește echipamentele pentru care plătește, că achizițiile respectă legea și că fondurile sunt folosite în interesul securității naționale.

Stiri calde

13:13 - „Evident că nu”. Igor Grosu exclude plecarea expertului olandez Herman von Hebel din Comisia Vetting după decizia Cur...

13:06 - PNL a cerut anularea deciziei Tribunalului București privind completurile care judecă dosarele partidelor politice

13:01 - iZi, agentul AI de cumpărături al eMAG, asistență pentru aproape un milion de clienți

12:55 - Petrișor Peiu, acuzații pentru fostul guvern: A ascuns aproape 35 de miliarde de lei?

12:47 - Peste 900 de polițiști răniți în Franța. Un sindicat dă statul în judecată

12:35 - Toate problemele și neajunsurile caselor la care îți scanezi singur produsele

HAI România!

Noile dosare ale lui Călin Georgescu. Ori la bal, ori la spital!

Noile dosare ale lui Călin Georgescu. Ori la bal, ori la spital!

Inteligența artificială, noua armă de manipulare a alegătorilor. Riscurile care amenință viitoarele campanii electorale

Inteligența artificială, noua armă de manipulare a alegătorilor. Riscurile care amenință viitoarele campanii electorale

Pensiile și taxele, marile necunoscute ale Guvernului Niculescu. Cum arată „moștenirea” lăsată în urmă de Bolojan

Pensiile și taxele, marile necunoscute ale Guvernului Niculescu. Cum arată „moștenirea” lăsată în urmă de Bolojan

Proiecte speciale