Mihai Chirica și învârtelile imobiliare. Gestul prin care edilul Iașiului a șocat pe toată lumea. Cum s-a folosit de bebeluș

Situație bizară în Iași. Primarul Mihai Chirica a reușit să creeze o nouă controversă atunci când s-a descoperit că bebelușul lui în vârstă de 11 luni și-a cumpărat o proprietate de 250.000 de euro, scrie Reporteris.





„Combinație năucitoare. Un băiețel de 11 luni și o pensionară de 73 de ani au cumpărat, în august anul trecut, o casă și un teren de 836 mp. Imobilele au costat 250.000 de euro. Băiețelul, Ștefan, are acum un an și 9 luni și este feciorul primarului Mihai Chirica. Pensionara, acum în vârstă de 74 de ani, care a acționat drept curator pentru cel mic, este Silvia Chirica, mama primarului. Casa și terenul sunt în centrul orașului, pe strada Manolache Drăghici numărul 3, la 100 metri distanță, în linie dreaptă, de restaurantul Bolta Rece.Tranzacția, secretă până acum, a avut loc pe 27 august 2018. La notar, Ioan Stavarache, Mihai Piscureanu și Ioana Piscureanu i-au vândut lui Ștefan Chirica, minor fără capacitate de exercițiu, reprezentat de curator Silvia Chirica, o locuință cu garaj și teren.Casa, cu 136 mp suprafață utilă (cinci camere, două băi, două bucătării, patru holuri, două pivnițe), un garaj de 18 mp și un teren de 836 mp au fost vândute familiei Chirica în schimbul a 1.159.425 lei, echivalentul a 250.000 de euro”, scrie sursa citată.

Girator pentru acest împrumut este chiar mama primarului, care împreună cu soțul ei are o pensie cumulată de 500 de euro.

Întrebată dacă a avut bani pentru această achiziție, fără a se mai împrumuta în altă parte, aceasta a declarat. „Da, am avut. Sigur că da. Dar de ce să nu am? Dacă n-am băut, n-am fumat, nu m-am dus nicăieri”, a încercat ea o explicație. Apoi a argumentat cu pensia sa și a soțului: „24.000 de lei. Ba nu, 24 de milioane de lei”. În fapt, femeia se referea la 2.400 de lei, veniturile cumulate din pensia sa și a soțului, semn că nu are dimensiunea reală a achiziției pe care a făcut-o, mai scrie sursa citată.

Codrin Stefanescu NU se lasa! Mesajul care TULBURA apele in PSD

Pagina 1 din 1