Mihai Bendeac este mai bogat decât pretinde. I-ar face invidioși pe mulți cu investiția lui. A scos bani grei din buzunar

Mihai Bendeac are un stil unic, prin care a reușit că câștige inimile publicului larg. Este apreciat de foarte multe persoane și deseori se arată modest. A vorbit de nenumărate ori despre viața sa personală și cea de familie, însă un subiect a fost evitat mereu de celebrul actor. Invitat la podcastul lui Cătălin Măruță, Bendeac a vorbit pentru prima dată despre valoarea apartamentului în care locuiește. Se pare că vedeta deține unul dintre cele mai luxoase locuințe din centrul Capitalei.

În urmă cu ceva timp, Mihai Bendeac făcea diferențe între apartamentul său și cel în care locuiește colega sa de la masa juriului iUmor. În comparație cu penthouse-ul Deliei, actorul a vrut să scoată în evidență dimensiunile extrem de mici ale apartamentului în care locuiește el. Cu toate acestea, prețul imobilului din inima Bucureștiului nu este deloc unul modest. Miercuri, celebrul actor a vorbit deschis despre costul apartamentului său de pe Bulevardul Unirii. Conform declarațiilor oferite în emisiunea lui Măruță, Mihai Bendeac a mărturisit că a scos din buzunar 185 de mii de euro pentru a avea propriul cuib.

„Îți spun exact cât am dat pe apartament acum câțiva ani de zile, acum nu știu cât ar fi. A fost 185 de mii de euro. Acum o fi 190 de mii de euro, cât să fie… E un apartament de 90 de metri pătrați. Singura șustă este că e pe două niveluri, este duplex. Ăsta a fost visul meu dintotdeauna, să locuiesc acolo, pe Bulevardul Unirii”, a povestit Mihai Bendeac.

Dispozitivele din apartamentul lui Mihai Bendeac îl ajută la inspirație

Pentru că tot a vorbit de valoarea apartamentului în care locuiește, celebrul actor a vrut să mai precizeze o serie de informații legate de locuința sa. Este cunoscut faptul că iubește intimitatea și are unele tabieturi ciudate, însă niciodată nu ne-am fi gândit că într-o casă pot fi montate astfel de sisteme. Pentru a-și oferi un mediu plin de inspirație, Mihai Bendeac apelează la diverse tertipuri pentru a crea în casă un alt anotimp față de cel de afară.

„Vreau să stau în centru, să stau în buricul buricului. Asta este cea mai mare temere pe care o am, de intimitate, de-aia am totul tras în casă. La mine acasă este întotdeauna vreme rea. Adică am tot felul de dispozitive să se audă ploaie, vânt, dau drumul la aerul condiționat, sunt 16 grade. Când este cod roșu de caniculă, la mine în casă se aude vânt, vijelie, beau vin fiert și stau cu pulover. Mă ajută să fiu creativ”, a mai spus el.