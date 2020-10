Mihaela Rădulescu și Felix Baumgartner au împlinit recent șase ani de relație și dovedesc că dragostea lor rezistă chiar și la distanță. Prezentatoarea TV a revenit în țară cu circa două luni în urmă, iar acum pare că deja i s-a făcut dor de iubit.

Cu toate că circulau zvonuri că cei doi nu ar rezista distanței, vedeta a postat pe rețelele de socializare o fotografie care sugerează că îi stă gândul doar la Felix. Acum este mai clar ca niciodată că se iubesc ca în prima zi, sau chiar mai mult.

Mihaela Rădulescu sugerează ce îi lipsește

Celebrul parașutist și-a surprins recent iubita cu un videoclip postat pe rețelele de socializare, cu ocazia aniversării a șase ani de relație. Declarația de dragoste este reprezentată de un videoclip în care rulează mai multe imagini cu cei doi îndrăgostiți, iar pe fundal se aude melodia Can’t Get You Off My Mind a lui Lenny Kravitz. Se pare că Felix Baumgartner nu și-o poate scoate din cap pe Mihaela Rădulescu.

