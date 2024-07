Monden Mihaela Geoană, despre marele vis. Ce va face dacă va deveni Prima Doamnă a României







Mihaela Geoană, preşedinta Fundaţiei Renaşterea, nu ascunde faptul că și-ar dori ca Mircea Geoană să candideze la funcția de președinte al României ca independent. Soția secretarului general adjunct al NATO a mai anunțat că „în curând va spune care sunt planurile lui de viitor”.

Mihaela Geoană, despre soțul ei: Toată viața a construit, a pus umărul

Cu privire la posibilitatea ca șoțul ei să candideze la președinție în această toamnă, Mihaela Geoană a afirmat că „în primul rând el are un job de făcut, de terminat, pe care îl va termina în curând și atunci va spune care sunt planurile lui de viitor”.

Mai mult, Mihaela Geoană spune despre soțul ei că „toată viața a construit, a pus umărul, a pus tot ce a știut el mai bine pentru ca țara asta să fie mai bine, să se ridice vizele, să intrăm în Uniunea Europeană, să intrăm în NATO. Așa cum la NATO își face treaba foarte bine și va continua să facă tot ce poate el pentru țara lui, asta e clar”.

Ce spune despre titulatura de „Prima Doamnă” a României

Mihaela Geoană a spus că în cazul în care ajunge „Prima Doamnă” a României, se va implica deoarece crede „că e nevoie de cineva care să aibă un rol, să fie un model”.

Președinta fundației a explicat despre modul cum vede rolul acesta: „Cred că poți să faci bine și poți să fii tu însuți în orice poziție și nu e nevoie de nicio platformă mai mică sau mai mare, eu o să fiu tot cea care sunt indiferent de decizia lui, de opțiunea alegătorilor dacă va fi să fie”.

Mihaela Geoană a mai subliniat faptul că titulatură de Prima Doamnă nu există în România, mai exact „nu există ca job, nu e prevăzut nicăieri, Este în SUA, care are asistent, care are un birou, care are activități programate. În Europa nu știu să existe asta. Dar bineînțeles că fiecare persoană își croiește rolul așa cum crede ea, cum știe, cum se pricepe”.

Mihaela Geoană spune că a sosit momentul ca „cineva să fie un model”

În opinia sa, din cauza Elenei Ceaușescu „multe dintre soțiile de președinți au fost rezervate sau absente”. Dar, mai spune Mihaela Geoană a sosit momentul ca „cineva care să aibă un rol, să fie un model, să încurajeze anumite domenii în societate, cum e societatea civilă, cum sunt normele astea de a-ți crește copiii, de alimentație sănătoasă, de a face sport, sunt atâtea teme care ar ajuta societatea în sine. Sunt sigură că rolul ăsta se va modifica. Vedem ce ne rezervă viitorul”, a concluzionat Mihaela Geoană în podcastul Ilincăi Vandici.