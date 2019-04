Mihaela Buzărnescu, declarație surprinzătoare după eșecul din Fed Cup. „Sunt aproape de forma de altădată”

Mihaela Buzărnescu a fost învinsă, sâmbătă, de Caroline Garcia, scor 3-6, 3-6, și a declarat că este mulțumită de prestația pe care a avut-o la Rouen.





Mihaela Buzărnescu (locul 30 WTA) nu i-a făcut față Carolinei Garcia (21 WTA) în cel de-al doilea meci disputat, sâmbătă, în cadrul întâlnirii Franța - România, din Fed Cup, și a fost învinsă în două seturi, scor 3-6, 3-6. Românca a surprins la final, atunci când a declarat că nu are să-și reproșeze prea multe lucruri. De asemenea, Buzănrescu a declarat că se simte aproape de forma arătată în prima parte a anului trecut.

„A trebuit să schimb tactica pe care am stabilit-o la început. Am reușit să fac asta. M-am simțit bine, am fost motivată, dar parcă în anumite puncte lucrurile nu s-au mai legat. Poate și jocul ei m-a forțat să fac greșeli.

Mi-am dorit enorm să intrăm cu 2-0 în ziua de mâine. Am fost o altă persoană față de meciul cu Cehia. M-am simțit bine din toate punctele de vedere. Sunt aproape de forma de altădată. Sper ca echipa noastră să aducă mâine un rezultat final pozitiv. Sunt pregătită pentru orice meci. Nu se știe dacă va juca Mladenovic mâine, nici noi nu știm ce va fi. Antrenorii vor decide. Nu contează cine joacă. Important e să ajungem în finală”, a declarat Buzărnescu.

