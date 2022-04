Mielul de Paște, mult mai scump față de anul trecut. Cât vor plăti românii pentru un kilogram de carne

Nu este zi să nu aflăm că s-a mai scumpit ceva, până într-o zi când, probabil, nu vor mai exista prea mulți cumpărători în magazine şi pieţe. Mai nou, crescătorii de animale anunță că vor vinde carnea de miel la un preţ mai mare faţă de anul trecut.

Primii miei de anul acesta au apărut deja la vânzare pe piețele din Sibiu și Arad. Dar oamenii nu se înghesuie să cumpere deoarece prețul este foarte mare, iar producătorii dau vină pe costurile pentru combustibil şi furaje.

Crescătorii cer 45 de lei pe kilogramul de carne de miel

La fermele din Mărginimea Sibiului, mieii cântăresc între 9 și 12 kg, iar ciobanii spun că îi vor sacrifica la începutul lunii aprilie dacă va fi cerere. Și în piețele din Arad chiar dacă mai sunt aproape trei săptămâni până la Paşte, preţurile sunt mult mai mari decât în anii trecuţi, majoritatea comercianţilor cerând 45 de lei pe kilogramul de carcasă.

Cea mai ieftină carcasă de miel se găseşte în Piaţa Catedralei din Arad, respectiv 40 de lei, în timp în cea mai mare piaţă din municipiul Arad – Piaţa Mihai Viteazul – se vinde cu 45 de lei. S-au scumpit toate, nu mai putem da la preţul de anul trecut că ieşim pe pierdere, a declarat o comerciantă care în 2021 vindea carcasa de miel cu 35 de lei, iar acum cu 45 de lei.

În judeţ există trei abatoare autorizate să funcţioneze tot timpul anului, dar înainte de Paşte avem în fiecare an solicitări de la primării pentru autorizarea unor abatoare temporare. Până în acest moment nu avem nicio cerere. Cei care vor să sacrifice mieii pentru a comercializa carnea trebuie să se adreseze primăriei de care aparţin, care ne transmite nouă cererea de autorizare a abatorului temporar. Asta în condiţiile în care primăriile trebuie să îşi ia angajamentul gestionării deşeurilor de origine animală în cazul persoanelor fizice care fac sacrificările, pentru că firmele au deja contracte cu unităţile de incinerare, a declarat marţi directorul adjunct al DSVSA Arad, Gheorghe Cioban.

Numărul cerii de sacrificare a mieilor a scăzut

Din cauza costurilor tot mai ridicate, în România numărul mieilor sacrificați pentru masa de Paște a scăzut de la an la an. În 2021, ciobanii au dat la vânzare sub 100 de mii de animale. Iar în anii în care preţul oferit la export pentru miei este unul bun, crescătorii preferă să vândă animalele în alte ţări şi astfel carnea se vinde mai puţin în pieţele interne. Implicit, sunt mai puţine cereri de autorizare de abatoare temporare. În 2021, în pieţele din Arad carcasa de miel se vindea cu 30 – 35 de lei kilogramul. În urmă cu cinci ani, preţul era cuprins între 22 şi 30 de lei, informează Agerpres.