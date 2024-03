Monden Micutzu, condamnat la 30 de zile de muncă în folosul comunității după altercația din 2021







Micutzu, pe numele său Cosmin Nedelcu, a fost condamnat să efectueze 30 de zile de muncă în folosul comunității la DGASPC Sector 4 într-un dosar inițial deschis pentru fapte de amenințare, în urma unei altercații din 2021. Decizia este definitivă, după ce instanța a aprobat soluția procurorilor bucureșteni.

Procesul a fost deschis după ce în august 2021, în timp ce se afla pe Calea Victoriei, comediantul a fost abordat de un grup de trecători care i-au adresat injurii ironice, ceea ce l-a enervat pe actor.

Aceasta a fost sursa conflictului, care a început cu un schimb de replici dure și a escaladat, în cele din urmă, în împingeri și geamuri sparte.

Micutzu trebuie să facă muncă în folosul comunității

„În baza art. 318 alin. 15 C.proc.pen. admite cererea formulată de Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti. Constată legalitatea şi temeinicia ordonanţei cu nr. 7329/160/P/2021, din data de 06.02.2024, emisă de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti şi confirmă soluţia de renunţare la urmărirea penală faţă de suspectul Nedelcu Cosmin, cercetat sub aspectul săvârşirii infracţiunii de ameninţare, prev. de art. 206 alin. 1 C. pen., faţă de suspectul Şuiu Georgian, cercetat sub aspectul săvârşirii infracţiunii de lovirea sau alte violenţe, prev. de art. 193 alin. 2 C. pen. şi faţă de suspectul Comănescu Nicolae Liviu, cercetat sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de lovirea sau alte violenţe, prev. de art. 193 alin. 1 C. pen şi lovirea sau alte violenţe, prev. de art. 193 alin. 2 C. pen În temeiul art. 275 alin. 3 C.proc.pen. cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia.

Definitivă. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor, persoanei vătămate şi procurorului prin mijlocirea grefei astăzi”, se arată în soluție instanței pe scurt, din 14 martie 2024.

În urma acestei hotărâri definitive, comediantul Micutzu este obligat să se prezinte la Serviciul de Probațiune pentru a efectua un control medical și apoi să înceapă activitățile stabilite de procurori și validate de instanța de judecată.

Procesul a durat doi ani jumătate

După doi ani și jumătate de cercetări, audieri și evaluarea probelor, procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 au decis că nu există un interes public suficient pentru a aduce acuzații penale împotriva persoanelor implicate în acest scandal.

Drept urmare, au hotărât să înceteze urmărirea penală împotriva lui Micutzu, precum și împotriva celorlalți doi protagoniști.

Procurorii, sprijiniți de ofițerii care au investigat acest caz, au ajuns la concluzia că, deși au identificat infracțiuni care pot fi sancționate conform Codului Penal, acestea nu se încadrează în categoria celor mai grave.

Micutzu riscă reînceperea urmăririi penale dacă nu își execută pedeapsa

Toate aceste aspecte au condus procurorii la concluzia că evenimentele au fost determinate de impulsuri de moment și că reacțiile celor implicați au fost relativ naturale.

Cu toate că niciunul dintre scandalagii nu va fi supus urmăririi penale, toți vor fi obligați să presteze muncă în folosul comunității.

În cazul lui Micutzu, acesta va trebui să execute 30 de zile de muncă la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului din Sectorul 4.

Actorului i s-a comunicat că, în absența unei adeverințe care să confirme că a efectuat muncă fără plată, există riscul de a fi reluată procedura de urmărire penală împotriva sa.