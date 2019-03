Micul dejun ingrasa? Un studiu criticat!

Un articol publicat de catre un grup de cercetatori australieni demonstreaza ca cine ia micul dejun are o greutate mai mare decat cine sare peste acesta. Studiul a starnit o serie de reactii si raspunsuri, care contesta acest rezultat.





De cand suntem copii ni se sune sa nu sarim peste micul dejun, intrucat acesta ar fi, sau ar trebui sa fie, masa cea mai importanta a zilei. Ar fi mult mai bine, se zice, sa nu cinam. Este insa chiar asa? La aceasta intrebare a incercat sa raspunda un grup de cercetatori de la universitatea Monash din Australia, printr-o metaanaliza a rezultatelor mai multor studii efectuate de-a lungul anilor. Concluzia cercetatorilor australieni a fost publicata recent intr-un articol in revista British Medical Journal.

Cercetatorii australieni nu au efectuat un studiu dedicat, ci au analizat 13 testari clinice publicate in ultimii 28 de ani. Printre studiile analizate se numarau cele care stabileau o relatie intre consumarea sau nu a micului dejun si greutatea corporala a celor studiati, dar si numarul de calorii consumate de-a lungul zilei.

Astfel, cercetatorii australieni au ajuns la concluzia ca cine este obisnuit sa serveasca micul dejun consuma cu circa 260 de calorii in plus pe zi fata de cine sare peste micul dejun. Greutatea corporala a celor care iau micul dejun a rezultat ca fiind cu circa jumatate de kilogram, in medie, mai mare decat a celor care nu mananca nimic dimineata.

Ar rezulta deci, conform acestui studiu, ca ar fi bine sa nu mancam nimic dimineata! Exact invers decat ni se spunea pana acum.

Sa uitam deci de tot ceea ce ni s-a tot spus? Micul dejun ar fi daunator si putea deveni o obisnuinta a trecutului? Se pare totusi ca nu. Articolul australienilor a fost publicat cu un comentariu din partea lui Tim Spector, profesor de epidemiologie la King’s College din Londra, in care explica cum ca fiecare dintre noi avem obiceiul nostru legat de ce si cat sa mancam, dar si de cand sa consumam alimentele de-a lungul zilei. Pentru cine este multumit cu propria silueta nu este cazul sa schimbe absolut nimic din propria rutina alimentara Pentru cei care doresc sa slabeasca insa, sustine Tim Spector, in asteptarea unor studii mai aprofundate poate n-ar fi rau se se efectueze un mic experiment: pe o durata limitata sa sara peste micul dejun si sa observe ceea ce se intampla; daca australienii au dreptate ar trebui sa se ajunga la o usoara scadere a greutatii.

Reactiile Societatii Italiene pentru studiul Arterosclerozei dar si cea a Societatii Italiene pentru Nutrizia Umana au fost insa vehemente: aceste societati critica studiul australian si sustin ca micul dejun este si ramane principala masa a zilei si este fundamental atat pentru controlul greutatii cat si pentru sanatatea cardiovasculara. Grupul cercetatorilor din Italia a trimis o scrisoare revistei British Medical Journal, cea care a publicat rezultatul studiului australian, in care si-au exprimat starea de perplexitate si propriile temeri fata de ideea cum ca micul dejun ar fi daunator pentru silueta.

Importanta micului dejun ramane, insa studiul pe care vi l-am prezentat demonstreaza cat de complex si dificil este un studiu generalizat al obiceiurilor alimentare, tanand cont de faptul ca fiecare dintre noi are propriul metabolism. Micul dejun in acest context ne da energia pentru a initia activitatile din cursul zilei si ne mentine activi. Caloriile consumate „ard” mai repede daca suntem in actiune. Dimpotriva, cina ar trebui sa fie cat mai lejera, deoarece in cursul noptii, dormind, consumam mai putine calorii si surplusul se depune ducand la cresterea greutatii.

Pana la proba contrara, putem deci linistiti sa ne incepem ziua cu un mic dejun care sa ne pua in miscare.

Articol scris de Cătălina Oana Curceanu, prim cercetător în domeniul fizicii particulelor elementare şi al fizicii nucleare, Laboratori Nazionali di Frascati, Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (Roma, Italia) şi colaborator al Scientia.ro

