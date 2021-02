Microbii Pământului pot ajunge pe Marte.

Există două aterizări planificate pe Marte în 2021. În primul rând, Roverul NASA urmează să aterizeze pe planetă la sfârșitul acestei luni. Apoi, Roverul Tianwen din China va urma în luna mai. Ambele misiuni intenționează să caute pe planetă semne de viață. Dar cum ne asigurăm că atunci când vehiculele spațiale ating suprafața planetei roșii, nimic nedorit nu aterizează cu ele? Dacă nu suntem atenți, am putea crea tot felul de situații – ca în 2019, când o navă spațială s-a prăbușit pe suprafața Lunii cu o încărcătură de forme de viață minuscule, aproape indestructibile, numite tardigrade, scrie Thomas Cheney, Lecturer of Space Governance, The Open University.

Partea bună este că avem politici și legi pentru a împiedica acest lucru. De fapt, există o întreagă secțiune a legii spațiale, numită protecție planetară, concepută pentru a preveni contaminarea planetelor, lunilor, cometelor și asteroizilor.

De 50 de ani, organizațiile guvernamentale s-au folosit de regulile și legile general acceptate. Dar nu mai sunt singurii jucători din joc. Un număr tot mai mare de misiuni spațiale comerciale decolează. Există două variante de protecție planetară. Prima se referă la contaminarea altor planete de materialul luat de pe Pământ. Acest lucru protejează orice viață care ar putea fi pe acele planete, desigur. Dar, de asemenea, înseamnă că oamenii de știință pot fi în mod rezonabil siguri că orice semne de viață pe care le descoperă sunt de fapt semne ale vieții „extraterestre” și nu transplantate de pe Pământ.

Pentru a realiza acest lucru, camerele în care sunt fabricate și puse împreună nave spațiale sunt unele dintre cele mai curate locuri de pe Pământ. Instalațiile sunt testate în mod regulat pentru orice contaminare biologică și deseori dau rezultate surprinzătoare. În 2013, un tip complet nou de bacterii a fost găsit în două camere curate, la o distanță de aproximativ 4.000 km. Forma de viață, care supraviețuiește mâncând foarte puțin, nu a fost găsită nicăieri altundeva pe Pământ.

Al doilea tip de acțiune împiedică contaminarea Pământului de către material extraterestru care a făcut o călătorie înapoi. În 1969, când astronauții Apollo 11 au aterizat pe Pământ, au petrecut trei săptămâni în carantină pentru a se asigura că nu aduc nimic periculos înapoi de pe Lună. Neil Armstrong chiar și-a sărbătorit acolo cei 39 de ani.

De atunci, am aflat mult mai multe despre Lună și, în general, că nu are microbi. Șansele de a aduce ceva înapoi pe Pământ ar fi mult mai mari dacă misiunile ar aduce mostre, sau oameni, înapoi de pe Marte.

Politica de protecție spațială, pusă la încercare

Recent, NASA și-a actualizat politica de protecție planetară pentru a stabili în mod explicit că este punerea în aplicare a obligațiilor SUA în temeiul Tratatului privind spațiul cosmic. Pe baza acestui fapt, este rezonabil să presupunem că orice licență acordată de SUA ar impune respectarea politicii de protecție planetară a NASA, care se aliniază în general la politica COPSAR.

Acest lucru nu este garantat pentru a fi menținut pentru totdeauna. Încercările din Congresul SUA de a scuti potențial actorii privați de cerințele de protecție planetară au avut loc, ca parte a unui proiect de lege din 2018 privind reducerea „poverii de reglementare” asupra industriei spațiale comerciale. Eforturile au eșuat, dar cei care l-au susținut pot încerca din nou.

Protecția planetară este importantă pentru menținerea valorii științifice a spațiului cosmic. Dar interesul științific nu este singurul motiv pentru explorarea spațiului cosmic – există multe altele. Thomas Cheney, lector de guvernanță spațială, Universitatea Deschisă