Micile afaceri pot fi ușor gestionate cu AI. La ce trucuri poate apela un antreprenor

Să fii antreprenor în lumea de azi, când piața este una foarte aglomerată, poate fi destul de dificil. E nevoie de multă muncă și timp dedicat pentru asta. Însă, inteligența artificială chiar poate fi un „prieten” de nădejde. Prin intermediul tehnologiei, numeroase activități pot fi eliminate de pe lista de îndatoriri ale omului. Iar prin acest fel, un antreprenor are mai mult timp să lucreze la dezvoltarea mici sale companii.

„Tehnologia nu ar trebui să ne sperie. Ea poate fi folosită în mod inteligent pentru a ne face viața mai ușoară din multe puncte de vedere. În afaceri, de exemplu. Ca antreprenor, utilizarea inteligenței artificiale poate fi de un real ajutor în ceea ce reprezintă finanțele, angajații și așa mai departe. Doar că, din păcate, nu multe companii mici au acces la astfel de tehnologii. Iar una dintre misiunile este tocmai aceasta, prin programul IMPACT, de a aduce mai aproape micile companii de inteligența artificială”, spune în cadrul unui interviu pentru Infofinanciar Mihaela Ulieru, Founder și Președinte la IMPACT Institute for the Digital Economy.

Dr. Mihaela Ulieru este un alchimist al tehnologiei și este un inovator în acest domeniu de activitate. Are o experiență solidă de „rocket scientist”, susținută de un doctorat în robotică și o carieră academică vastă. Ea este fondatoare și președinte al Institutului IMPACT pentru Economie Digitală. IMPACT înseamnă „Innovation Management and Policy Accelerated with Communication Technologies”, adică, tradus din engleză, Managementul inovării și politici accelerate cu ajutorul tehnologiilor de comunicare.

Inteligența Artificială, o agendă extrem de deșteaptă

„Inteligența artificială și data science pot merge foarte bine mână în mână. Cu ajutorul IA se pot stoca cu ușurință tot felul de date care să fie întotdeauna la îndemână. Un program de inteligență artificială bine pus la punct, sigur și eficient, poate răspunde la o mulțime de întrebări și de nevoi ale oamenilor. Din nou, să spunem, ești un mic antreprenor și ai într-o zi 25 de clienți. Inteligența artificială te poate ajuta cum să gestionezi comenzile fiecăruia, preferințele particulare ale fiecărui în parte și așa mai departe”, adaugă Dr. Ulieru.

Institutul IMPACT reprezintă un rezultat al multiplelor sale cercetări academice care vizează reformele politice pentru adoptarea celor mai recente tehnologii digitale în toate ramurele societății și în toate sectoarele economiei. Încă de la începutul carierei sale, dr. Ulieru a dorit să sprijine tinerii antreprenori. Iar în acest sens, unul dintre primii săi studenți la masterat a fost Garret Camp, co-fondator al Uber și StumbleUpon. În prezent, Dr. Ulieru consiliază mai multe startup-uri care își propun să pună la lucru tehnologiile „celei de-a patra revoluții industriale” pentru a face lumea un loc mai bun.

Femeile știu. Femeile cercetează

Astfel, Mihaela Ulieru este un exemplu de femeie care a demonstrat că se poate cu adevărat și în domeniul cercetării și al tehnologiei. Printre altele, a condus mai multe proiecte de anvergură care vizează gestionarea situațiilor complexe prin intermediul unor modalități de guvernanță mai organice. Dr. Ulieru a promovat programe majore cu participarea mai multor părți interesate care au condus la extinderea operațiunilor prin intermediul parteneriatelor și rețelelor strategice în domeniul informaticii industriale, al viitorului medicinei, al securității autoorganizate, al EnergyWeb, al sistemelor globale de producție și al tehnologiilor de viață personală durabilă.

„Mai devreme sau mai târziu, inteligența artificială va deveni mai deșteaptă decât noi, asta este cert. Însă noi, la acel moment, va trebui să fim percepuți ca părinții acestei tehnologii, nu ca fiind inferior. Iar noi, femeile, avem această capacitate, e în noi, capacitatea de a fi părinte, de a crește ceva ca pe un copil ca acel copil să te respecte mai târziu, atunci când va fi în putere. Este o comparație cam metaforică, dar acesta este adevărul, la urma urmei. Femeile sunt esențiale în acest proces de dezvoltare a inteligenței artificiale”, adaugă Mihaela Ulieru în cadrul interviului pentru Infofinanciar.

Aceasta a fost prezentă joi, 21 martie, la un eveniment important dedicat rolului femeilor în dezoltarea IA, eveniment ținut la București. Este vorba despre Eomen in Data Science (WiDS), o serie de conferințe internaționale organizate de Universitatea Stanford din SUA ce a ajuns deja la cea de-a patra ediție.