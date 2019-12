Într-un interviu acordat în exclusivitate jurnalistei Jenna Bush Hager, în emisiunea Today Show de pe NBC, Michelle Obama a declarat :

„Este suprarealist. Nu cred că oamenii știu ce să facă din asta. Dacă mai putem da înapoi? Da, putem!”. „Această țară a trecut prin momente grele. Am văzut crize economice grave, războaie, bombardamente și atacuri teroriste, am trecut prin epoca lui Jim Crow (cu referire la legiuitorul american care a pledat pentru segregarea rasială în sudul Statele Unite conform principiului „segregați, dar egali”) și de fiecare dată am ieșit mai puternici. Și asta e ceea ce trebuie să sperăm în continuare, ce altceva am putea face?”

Critic declarat al președintelui Trump, Michelle Obama a făcut un apel pentru oprirea spiralei violenței în politica americană. Fosta primă doamnă susține că: „Nu este „noi” împotriva „lor”. Nu este R (republicani n.r.) contra D (democrați n.r.). Noi toți facem parte din această țară. Noi toți dorim aceleași lucruri pentru această țară. Numai că, de multe ori, acest adevăr se pierde în zgomot”.

Declarațiile fostei prime doamne a președintelui Barack Obama vin la numai câteva ore după ce democrații au anunțat acuzațiile formale împotriva lui Trump ca parte a procedurii de impeachment. Președintele este acuzat de „abuz de putere” și „obstrucție a Congresului”. Cu tot tam-tam-ul făcut de democrați, este puțin probabil ca Donald Trump să fie demis, având în vedere majoritatea republicană din Senat.

Mai mult, întreaga procedură s-ar putea să le explodeze în față liderilor Partidului Democrat. Nu numai pentru că relațiile fostului vicepreședinte democrat Joe Biden și ale fiului său Hunter cu Ucraina par să reprezinte acte de corupție, ci pentru că politicile economice ale lui Donald Trump deocamdată par să aibă succes. De altfel, pe asta și mizează președintele SUA când denunță acțiunea împotriva sa drept o „nebunie politică”.

Războiul deschis dintre Trump și democrați pare să fi ruinat șansele electorale ale lui Joe Biden. Dar nu miliardarul Michael Bloomberg are cele mai mari șanse să profite de aceste evoluții din tabăra democrată, ci una dintre fostele prime doamne ale democraților. Vor primi Hillary Clinton sau Michelle Obama rolul de a-l înfrunta pe Donald Trump în alegerile prezidențiale? Dacă soția lui Barack Obama spune că nu este interesată să devină președinte, jumătatea lui Bill Clinton nu pare să-și fi spus încă ultimul cuvânt.

